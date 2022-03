Aperta da oggi la nuova piattaforma ecologica di Carate Brianza

Inaugurazione

Questa mattina l'inaugurazione alla presenza del sindaco Luca Veggian e degli assessori regionali Fabrizio Sala e Raffaele Cattaneo.

Questa mattina, martedì 1 marzo, alle 9, l’Amministrazione di Carate Brianza ha inaugurato la nuova piattaforma ecologica in via Lombardia. Il taglio del nastro è arrivato a tre anni e mezzo dall’avvio dell’iter che la Giunta di centrodestra ha messo in cima alle priorità di mandato e a cui dato seguito, non appena insediata, per far fronte alla chiusura improvvisa, nel 2017, dell’ex sito di stoccaggio di via Tagliamento a causa della presenza di biogas nel sottosuolo in seguito a un’ordinanza dell’allora sindaco Francesco Paoletti.

Questa mattina hanno preso parte all'inaugurazione il sindaco Luca Veggian, l'Assessore regionale all'Istruzione Fabrizio Sala e l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo. Inoltre hanno partecipato diversi studenti della primaria e della secondaria di primo grado, che hanno presentato degli elaborati tematici realizzati nei laboratori scolastici. Ma anche le autorità cittadine e non solo, insieme ai vertici di «Gelsia», la società che si occuperà della gestione dell’impianto comunale.

"Sarà che la piattaforma ecologica tutti noi cittadini di Carate l'abbiamo fortemente voluta. Sarà stata l'attesa, sarà stata la presenza dei bambini, ma l'emozione era quella delle grandi occasioni. Quella di oggi non è stata un'inaugurazione come le altre. C'era qualcosa in più. La consapevolezza di avere contribuito a mettere a disposizione della comunità una struttura tanto utile e desiderata" - è stato il commento del sindaco Veggian a conclusione della mattinata.

Un servizio che mancava in città da più di quattro anni

La nuova piattaforma - dotata di due ingressi con sbarra automatica (a cui si accede muniti di tessera sanitaria), due pese in entrata e in uscita, un sistema di videosorveglianza su tutta l’area e fotovoltaico - "è la prima grande opera che andiamo a consegnare alla città", ha inoltre orgogliosamente rivendicato il primo cittadino nei giorni scorsi.