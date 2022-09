È stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici (SAP). Le richieste presentate andranno a formare una graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici (SAP) disponibili a Vimercate.

Vimercate: aperto il bando per l'assegnazione assegnazione alloggi dei servizi abitativi pubblici

Sul sito del Comune, fa sapere l'Amministrazione comunale in una nota, è dunque ora disponibile la nota informativa con i dettagli sulle modalità di presentazione delle domande, l’elenco degli alloggi disponibili nell’ambito territoriale del vimercatese e l'avviso pubblico.

Le domande possono essere presentate dalle ore 9.00 del 3 ottobre alle ore 12.00 del 7 novembre

2022 esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma informatica regionale all’indirizzo www.serviziabitativi.servizirl.it

Regione Lombardia ha messo a disposizione un numero verde (800.131.151 e poi selezionare 1 – 4- 2) in aiuto ai cittadini per l’accesso al sistema e alla presentazione della domanda. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi anche all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vimercate al numero di telefono 039.66.59.452/459.