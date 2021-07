Aperto il centro sportivo di via Parco

Mercoledì ha aperto al pubblico il centro sportivo di via Parco a Biassono. Per il taglio del nastro ufficiale bisognerà attendere il mese di settembre. A gestire la parte dedicata alle piscine, ai campi e al ristorante è la nuova società Team 51, vincitrice del bando di gara dell'agosto 2020.

Centro sportivo

Mercoledì si sono aperte le porte della struttura multisport. Il centro ospita due piscine, un campo da calcetto, un campo da tennis in terra rossa e un campo multifunzionale adattabile a volley e basket. Oltre all'area dedicata alla ristorazione gestita dal ristorante Cantera Club Sport & Restaurant. "E' il più bel centro sportivo della Brianza - ha commentato entusiasta l'assessore allo Sport, Paola Gregato - Qui i visitatori potranno vivere un'esperienza di sport a 360 gradi. Un capolavoro inserito in una zona tutta dedicata allo sport con vicino il PalaRovagnati, il maneggio, la pista di atletica. Un risultato un po' sudato per difficoltà a livello tecnico che si possono riscontrare quando si realizzano megastrutture come questa. Abbiamo prestato la massima attenzione alla sicurezza e al rispetto di tutte le norme".

Il sindaco Luciano Casiraghi

"Situato al confine con il parco di Monza è, tra i tanti centri sportivi della Brianza, il più ricco e completo quanto ad attrezzature, tanto da soddisfare molte attività sportive dall’atletica al nuoto, dal tennis al calcio, dallo SkatePark al maneggio e perché no a festeggiare assieme la tua occasione speciale - ha dichiarato il sindaco, Luciano Casiraghi - Un'opera che è motivo di orgoglio e di soddisfazione per me e per l’Amministrazione comunale, nonché per tutta la cittadinanza. Non sono numerosi i Comuni limitrofi che possano vantare strutture come il nuovo centro sportivo, ultimato, oltretutto, in un periodo di grave crisi economica come l’attuale, capace di soddisfare le richieste di attività motoria dei nostri giovani al fine di avvicinarli sempre più alle varie discipline. Il nuovo centro sportivo si colloca in un programma che prevede un attento e importante sviluppo della nostra comunità, indirizzato a una migliore qualità dei servizi offerti ai cittadini. Testimonia la particolare attenzione che poniamo nei confronti dei giovani ai quali offriamo un’opportunità in più per svolgere esercizio fisico e attività sportiva, insostituibili fattori per una crescita armonica ed equilibrata".

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola martedì 20 luglio 2021.