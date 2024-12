Apertura parziale della Casa di comunità di Desio. A dare notizia della conclusione della prima fase dei lavori di ristrutturazione a cui è stato sottoposto lo stabile di via Ugo Foscolo, 24, è stata l'Asst Brianza.

Apertura parziale della Casa di comunità dal 30 dicembre

L’apertura parziale avverrà a partire da lunedì 30 dicembre, della Casa di comunità di Desio e interesserà il piano rialzato dell’edificio. Dal 30 dicembre saranno attivati i seguenti servizi: il front-office Cup, aperto dalle 8 alle 16, dal lunedì al venerdì non festivi. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0362/385909, dalle 13.30 alle 15.30. Inoltre, il front-office Prelievi, sarà aperto dalle 7.30 alle 9.30 dal lunedì al venerdì non festivi mediante "prenotazione", che va effettuata ai canali della rete regionale (https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ oppure tramite l'app Salutile) rispettando rigorosamente l’orario di prenotazione (per l’accesso diretto è necessario recarsi al presidio ospedaliero di Desio in via Mazzini).

L'Ufficio Scelta e Revoca torna in via Foscolo

C'è anche l'Ufficio Scelta e Revoca, aperto dalle 8.30 alle 16 dal lunedì al venerdì non festivi - solo su appuntamento, attraverso lo Sportello Istanze Online Cittadino (SIOC) dove è possibile, dopo essersi registrati, procedere in autonomia per scegliere o cambiare il medico e il pediatra, iscrivere i neonati al SSN, richiedere esenzioni per patologia, invalidità o reddito, richiedere la tessera sanitaria e accedere ad altre opzioni per cittadini italiani e stranieri. Il portale è raggiungibile utilizzando il seguente link: https://sioc.asst-brianza.it In caso di difficoltà nell’utilizzo di SIOC è possibile scrivere una mail all’indirizzo della sede di scelta e revoca sceltarevoca.desio@asst-brianza.it per chiedere chiarimenti, indicando anche un recapito telefonico. Nessuna pratica potrà invece essere gestita mediante e-mail. Questo servizio si integra con quelli disponibili sul Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Lombardia e il canale "Farmacie". ️

In caso di reale impossibilità ad utilizzare lo Sportello Istanze Online Cittadino (SIOC) è possibile telefonare al numero verde regionale 800.638.638 da rete fissa oppure al numero 02.99.95.99 da rete mobile, oppure utilizzare il sito regionale https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ alla sezione “Prenota senza ricetta” ovvero l’App Salutile per fissare un appuntamento allo sportello.

Nel corso del 2025 saranno implementati i servizi

Tale modalità di accesso deve essere riservata solo ai pazienti fragili che non possono accedere ai servizi online nemmeno mediante i loro parenti/care giver; l’incremento delle richieste di appuntamenti non essenziali, infatti, determina un peggioramento della qualità dei servizi offerti. In caso di appuntamento, inoltre, è necessario portare un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera sanitaria. Dal 30 dicembre sarà ripristinato il Servizio di Scelta e Revoca nella sede originaria di Desio e verrà chiuso il servizio nella sede temporanea di Varedo. Per quel che riguarda il Punto prelievi (accesso solo su "prenotazione") questo sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.30. Infine il Pua (Punto Unico di Accesso), che si può contattare telefonando allo 0362 385902. Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì dalle 13.30 alle 16. In più, è disponibile l'ambulatorio infermieristico Ifec, contattando lo 0362 385904 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. L’implementazione di ulteriori servizi (come ad esempio gli ambulatori specialistici) con l’estensione oraria sarà graduale nel corso del 2025 in ragione della progressiva consegna degli spazi interessati dai lavori di ristrutturazione.