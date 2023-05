Api selvatiche e biodiversità: se ne parla all’Oasi Lipu di Cesano Maderno

La biodiversità delle api selvatiche: se ne parla mercoledì 17 maggio dalle 21 all’Oasi Lipu di Cesano Maderno.

Serata naturalistica: appuntamento per salvaguardare le api

Di questo tema, con un focus particolare sulle api selvatiche, che con la primavera tornano a svolazzare di fiore in fiore, ma anche ad essere messe in pericolo dai comportamenti dell’uomo (urbanizzazione e pesticidi), si parlerà nella prossima Serata Naturalistica. Le Gev (Guardie ecologiche volontarie) del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea hanno organizzato l’evento che si svolgerà all’Oasi Lipu di Cesano Maderno nel Centro di educazione e formazione ambientale Alex Langer (via Don Luigi Orione, 43).

Da Milano a Cesano Maderno

Relatrice d’eccezione sarà Daniela Lupi, agronoma e professoressa associata all’Università degli studi di Milano DeFens (Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente). Dal campo alla tavola, ma anche oltre, il DeFens si pone l’obiettivo di preservare e migliorare ambienti, sistemi, prodotti, e di fornire un approccio olistico a queste problematiche con lo scopo ultimo di salvaguardare e migliorare la salute umana e la qualità della vita.

Beewatching e perché é necessario parlarne

In Europa si contano quasi duemila specie di api selvatiche, nel mondo se ne stimano 20mila e permettono l’impollinazione della maggior parte delle piante e delle colture presenti sulla Terra. In pochi sanno anche in Italia sono stati anche avviati progetti di “Beewatching”. Il prossimo 20 maggio, inoltre, sarà la Giornata mondiale della api (o Bee Day). Le api selvatiche ricoprono un ruolo fondamentale a livello globale, salvo diventare essenziali in ambienti e situazioni particolarmente difficili. La serata sarà incentrata alla scoperta di questi attori fondamentali per i servizi ecosistemici.