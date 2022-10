A Seregno inaugurato l'apiario comunitario

A Seregno è stato inaugurato il nuovo apiario comunitario, realizzato dall’associazione Oro Verde Zero Cento in via Collodi, su un terreno di tremila metri quadrati in concessione dal Comune.

Inaugurato l'apiario comunitario

Bella novità in fondo a via Collodi, in zona stadio. Nei giorni scorsi è stato inaugurato l'apiario comunitario a cura dell'associazione Oro Verde Zero Cento. Nell’occasione erano presenti il sindaco, Alberto Rossi, l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Borgonovo, la vice presidente dell’associazione, Carmela Acampora, e una trentina di bambini dell’associazione Perseidi. Nel terreno, ripulito nei mesi scorsi da rovi e arbusti, ci sono aiuole campestri e piante recuperate, come pomodori e rosa canina, oltre a un’arnia con una famiglia di api.

Ma alcuni residenti si lamentano...

La bonifica del campo non è stata ancora ultimata perché l'associazione vuole coinvolgere i bambini nei lavori a scopo didattico. Sul terreno nei prossimi mesi verrà realizzato anche un orto botanico, ma non è sicuro che sarà incrementato il numero delle arnie. Infatti, non appena si è diffusa la notizia del nuovo apiario, alcuni residenti si sono lamentati. "Non c’è la cultura delle api, che non sono così pericolose come s’immagina - il commento della vicepresidente - Abbiamo seguito le normative e messo in sicurezza l’arnia con una rete metallica. Non c'è nessun pericolo".