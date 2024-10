Si accende la polemica dopo quanto avvenuto nelle ultime ore a Desio dove un apicoltore comasco è stato multato per aver esposto uno striscione con la scritta "Stop bombing Gaza, stop genocide" alla sua bancarella, mentre vendeva il miele.

Apicoltore espone al mercato uno striscione contro la guerra a Gaza e viene multato

“Lascia davvero basiti la vicenda dell’apicoltore comasco multato dai carabinieri al mercato di Desio per aver esposto lo striscione con la frase “Stop bombing Gaza, stop genocide” alla sua bancarella, mentre vendeva il miele” fanno sapere in una nota congiunta i segretari del Partito Democratico delle province di Monza e Brianza, e di Como Lorenzo Sala e Carla Gaiani.

“Un messaggio di pace – chiariscono i due provinciali dem - veicolato da chi non vuole restare in silenzio di fronte al massacro della guerra, da chi desidera e manifesta per la pace, da chi non vuole rimanere indifferente nel rispetto dell’opinione di tutti. E la reazione sarebbe quella di punirlo per presunta ‘propaganda politica non autorizzata’? Un atto davvero grave perché va a ledere la libertà di espressione e di pensiero di ognuno. Un gesto umano, sociale prima ancora che politico, quello dell’ambulante, punito in maniera sconsiderata”.

“Come Federazioni del Partito Democratico di Monza e Brianza e di Como – concludono - condanniamo fortemente quanto accaduto. A Marco Borella e a quanti manifestano per la pace tutto il nostro supporto e la nostra solidarietà”.