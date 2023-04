Investimenti per 300mila euro per la cura e manutenzione del verde pubblico ma anche per un censimento informatizzato di tutte le aree verdi comunali tramite rilievo topografico, attraverso l'utilizzo di un software in webGIS geolocalizzato sul quale registrare tutti gli interventi effettuati.

Appalto del verde a Seveso: tutte le novità sulla gestione e sulla manutenzione delle aree verdi pubbliche

Succede a Seveso dove il Comune ha messo in campo un ingente investimento che permetterà, una volta terminato, di avere un quadro preciso e puntuale del verde cittadino e, di conseguenza, migliorarne la gestione.

Intanto con il termine della stagione invernale e l'inizio di quella primaverile gli alberi entrano nel cosiddetto risveglio vegetativo e termina quindi il periodo di potatura. Si entra dunque nella fase manutentiva tipica di questo periodo e gli interventi in città sono sostanzialmente due: il diserbo meccanico della pavimentazione e lo sfalcio dei tappeti erbosi.

Il primo verrà effettuato, appunto, in esclusiva modalità meccanica (quindi attraverso l'utilizzo di decespugliatori oppure di spazzatrici) senza alcun utilizzo di prodotti chimici, su precisa richiesta dell'Amministrazione comunale, nel pieno rispetto dell’ambiente e dei cittadini che vivono le aree verdi.

La tecnica del mulching

Per quanto riguarda invece il taglio e lo sfalcio dell'erba verranno implementate un paio di tecniche particolari. La prima, più comune, è quella del mulching che consiste nello sminuzzare finemente l’erba e distribuirla uniformemente sul terreno senza doverla necessariamente rimuovere, così come previsto dalle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” a cura del Comitato per lo sviluppo del verde urbano e dai “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde” (DM n. 63 del 10 marzo 2020).

Tra i vantaggi offerti, oltre a evitare la produzione di un rifiuto (erba) da dover smaltire, il mulching riduce la perdita di umidità del suolo e fornisce alla vegetazione elementi nutritivi (azoto, potassio e fosforo) e sostanza organica legata alla decomposizione dei residui di sfalcio.

Sfalcio differenziato

Con il nuovo appalto del verde in alcune aree ben individuate (si sta pensando soprattutto al Parco di Villa Dho) si vuole introdurre la metodologia dello sfalcio differenziato, molto comune in alcuni Paesi del Nord Europa dove è nata e che piano piano si sta diffondendo anche nell'area mediterranea.

Prevede che alcune porzioni di erba siano sfalciate tardivamente e con minor frequenza per lasciarle appositamente crescere in altezza, così da diventare piccoli scrigni di biodiversità e migliorare la qualità dell’ambiente e del paesaggio.