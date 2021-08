Appartamento sequestrato alla criminalità, il Comune lo donerà alle associazioni. Succede a Correzzana, dove l'Amministrazione ha mostrato interesse nel rilevare un immobile sito nella piazza di via Kennedy.

Da immobile gestito dalla mafia a casa per le associazioni del territorio. E’ questo l’obiettivo che si pone l’Amministrazione comunale del sindaco Marco Beretta, che proprio in settimana ha ufficializzato il proprio interesse nel rilevare un appartamento (più due cantine e un garage) sito all’interno della piazzetta di via Kennedy appartenuto in precedenza alla criminalità organizzata. L'ampio bilocale, qualora dovesse essere effettivamente consegnato al Comune, potrà essere destinato a diventare sede per qualche associazione.

