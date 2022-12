Appello di "Green House" per ritrovare la capretta scomparsa

"Green House", il rifugio per animali abbandonati che fino a pochi mesi si trovava a Usmate Velate, sta disperatamente cercando la capretta Zulema, scomparsa lo scorso giovedì 8 dicembre dal luogo protetto in cui si trovava.

L'appello dei volontari di "Green House"

Da quando il rifugio di Cascina Corrada è stato chiuso i volontari hanno trasferito gli animali in un luogo protetto del quale però non è mai stata fornita l'esatta ubicazione per ragioni di sicurezza. Purtroppo però queste misure non sempre sono servite a evitare guai e atti di vergognosa inciviltà. La capretta Zulema, giovedì 8 dicembre, si trovava nella zona della frazione Dosso quando è sparita: i volontari pensano sia scappata, ma si stanno prodigando per riportarla a casa al più presto:

"Sono più di 24 ore che i volontari dell'associazione stanno perlustrando la zona in lungo e in largo. Ma di Zulema nemmeno l'ombra. Diffondete il più possibile l'appello, dobbiamo trovarla"

I contatti e la ricompensa

In queste ore i volontari hanno deciso di offrire anche una ricompensa di 1000 euro per chi riuscisse a ritrovare la capretta, vera beniamina dell'associazione. Chi dovesse vederla è pregato di contattare "Green House" al numero 379.2351342. Ogni aiuto nelle ricerche è ben accetto da parte dei volontari.