Una risoluzione sul tema dell'uguaglianza di genere e per il contrasto alla violenza sulle donne con la previsione di una serie di azioni e impegni da assumere a carattere locale. È stata approvata all’unanimità la proposta del gruppo consiliare di maggioranza Uniti per Cavenago nel Consiglio Comunale del 12 marzo 2025.

Approvata la mozione, il paese si dichiara "Luogo sicuro per le donne"

“Non solo un impegno simbolico – spiega Lorenzo Lanzanova, capogruppo della lista civica e consigliere delegato alle pari opportunità – ma proposte concrete che partono dalla convinzione che la lotta contro la violenza di genere è una responsabilità condivisa, che richiede azioni a tutti i livelli di governo e specialmente da parte degli enti locali”.

In Brianza, il Comune di Cavenago fa da apripista rispetto a un’iniziativa che prende origine dalla proposta nata presso il Comitato delle Regioni a Bruxelles e diffusa in tutti i Paesi europei nei consessi locali, provinciali e regionali.

“I dati ci dicono che in Europa il 31% delle donne ha subito violenze fisiche e il 5% è stato vittima di stupro, circa 50 donne perdono la vita ogni settimana a causa della violenza di genere e il 43% delle donne ha subito una qualche forma di violenza psicologica da parte del partner, senza contare che si stima che i casi effettivi di violenza di genere siano ancora più numerosi di quelli denunciati” ricorda Davide Usai, assessore alla Cultura.

“Per contrastare gli stereotipi e la violenza di genere – prosegue Paola Montalbano, Consigliera Comunale e Presidente della Commissione delle Elette – occorre affiancare agli interventi sanzionatori di carattere penale un serio lavoro pedagogico ed educativo che possa aiutare a costruire una cultura del rispetto e della parità. Programmi di istruzione e formazione sono determinanti per la piena emancipazione delle ragazze, senza dimenticare la disponibilità di un’educazione relazionale e sessuale completa per ragazze e ragazzi.”

Le azioni previste

Per questi motivi, il Consiglio Comunale di Cavenago ha approvato in maniera unanime la mozione che, oltre a proclamare il Comune "luogo sicuro per le donne", impegna l’Amministrazione con diverse azioni. Tra i tanti obiettivi citati nel documento, ci sono quelli volti ad adottare politiche che garantiscano un accesso diretto e ininterrotto a servizi di sostegno specializzati per le vittime di violenza di genere, comprese le violenze domestica e sessuale, forniscano una formazione in materia di sensibilità alla dimensione di genere per il personale comunale e della polizia locale, promuovano programmi di istruzione nelle scuole in materia di educazione all’affettività.