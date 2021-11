Progetto P.A.N.E.

Scopo di questo intervento è rendere percorribile in completa sicurezza il tracciato, che attualmente presenta un fondo sconnesso in più tratti

Nella seduta del 23 novembre la Giunta di Vimercate ha dato il via libera al progetto esecutivo di riqualificazione della strada campestre che collega Ruginello (via San Nazzaro) alla frazione di Cascina Cà, nel Comune di

Sulbiate, attraverso il passaggio in un tratto di pregevole piana agricola.

Approvata la riqualificazione della strada campestre Ruginello-Sulbiate

Il progetto fa parte di un più ampio programma di interventi, approntato dal Parco Agricolo Nord Est, con lo scopo di riorganizzare la rete di sentieri del Parco, composta di tracciati prevalentemente esistenti, su fondi eterogenei, in sede propria o promiscua, ma tutti attualmente percorribili. A completamento della rete, sono stati poi individuati alcuni tracciati, da realizzare ex novo o esistenti, da riqualificare.

Scopo di questo intervento è rendere percorribile in completa sicurezza il tracciato, che attualmente presenta un fondo sconnesso in più tratti, in parte allagato e invaso da vegetazione spontanea.

I lavori

Il nuovo tracciato, che verrà realizzato in parte in calcestre e in parte ricompattando il fondo in terra già esistente, è stato suddiviso in 3 tratte, in base alla tipologia di superficie riscontrata. Ai lati dei tratti più soggetti ad allagamento saranno posate canaline di scolo dell’acqua piovana in ghisa, provviste di griglie.

Ai due ingressi è prevista la posa di sistemi per impedire l’ingresso di mezzi non autorizzati e di bacheche in legno informative, mentre lungo il percorso saranno sistemate la segnaletica e panchine ricavate da sezioni di tronchi di legno. Durata dei lavori circa un mese e mezzo e quota a carico del Comune di Vimercate pari a 65.000 euro, già interamente stanziati.

Uno studio per aggiungere un collegamento con la rete ciclabile cittadina

Durante i sopralluoghi necessari all’approntamento dei lavori, Il Comune di Vimercate ha poi evidenziato al Parco Agricolo Nord Est l’opportunità di valutare uno studio di fattibilità per collegare il percorso Ruginello-Sulbiate con la rete ciclabile di Ruginello, tracciato necessario al fine di garantire la sicurezza dei suoi frequentatori.

Su proposta del Parco Agricolo Nord Est, accettata da Palazzo Trotti, questo successivo studio sarà finanziato con le economie generate da questo appalto, limitatamente alla quota parte a carico del Comune di Vimercate.