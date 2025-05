STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha annunciato i risultati relativi alle delibere in votazione dell’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti 2025 (“AGM 2025”), tenutasi oggi a Amsterdam (Paesi Bassi).

Approvate tutte le delibere all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti 2025 di STMicroelectronics

Tutte le delibere sono state approvate dagli azionisti:

• L’approvazione del bilancio annuale della Società per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2024, redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS). Il bilancio per l’anno 2024 è stato depositato presso l’Autorità per i Mercati Finanziari (AFM) dei Paesi Bassi il 27 marzo 2025 ed è disponibile sul sito web della Società (www.st.com) e su quello dell’AFM (www.afm.nl);

• La distribuzione di un dividendo cash di 0,36 dollari US per azione ordinaria circolante della Società, da distribuire in rate trimestrali di 0,09 dollari US ciascuna nel secondo, terzo e quarto trimestre del 2025 così come nel primo trimestre del 2026 agli azionisti che risultino tali nel mese di ciascun pagamento trimestrale, secondo la tabella qui sotto;

• L’adozione della remunerazione per i membri del Consiglio di Sorveglianza;

• La nomina di Werner Lieberherr a membro del Consiglio di Sorveglianza, per un mandato triennale che scadrà alla fine dell’AGM 2028, in sostituzione di Janet Davidson, il cui mandato è scaduto alla fine dell’AGM 2025;

• La nomina di Simonetta Acri a membro del Consiglio di Sorveglianza, per un mandato triennale che scadrà alla fine dell’AGM 2028, in sostituzione di Donatella Sciuto, il cui mandato è scaduto alla fine dell’AGM 2025;

• Il rinnovo del mandato per un periodo di tre anni che scadrà alla fine dell’AGM 2028 di Anna de Pro Gonzalo, a membro del Consiglio di Sorveglianza;

• Il rinnovo del mandato per un periodo di tre anni che scadrà alla fine dell’AGM 2028 di Hélène Vletter-van Dort, a membro del Consiglio di Sorveglianza;

• La nomina di PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V a revisori dei conti della Società per gli esercizi finanziari 2026-2029;

• La nomina di PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. per la revisione del bilancio di sostenibilità della Società per gli esercizi finanziari 2026-2027, nella misura richiesta dalla legge;

• L’approvazione della parte in azioni del compenso del President & CEO;

• L’approvazione della parte in azioni del compenso del Chief Financial Officer;

• L'autorizzazione al Consiglio di Gestione, fino alla conclusione dell'AGM 2026, a riacquistare azioni, previa approvazione del Consiglio di Sorveglianza;

• La delega al Consiglio di Sorveglianza dell'autorità di emettere nuove azioni ordinarie, di assegnare diritti di sottoscrizione di tali azioni e di limitare e/o escludere i diritti di opzione degli azionisti esistenti sulle azioni ordinarie, fino alla fine dell'AGM 2026;

• La manleva dei membri del Consiglio di Gestione; e

• La manleva dei membri del Consiglio di Sorveglianza.

L’ordine del giorno completo, tutte le informazioni di dettaglio sull’AGM 2025 e tutti i documenti relativi all’AGM sono disponibili sul sito web della Società (www.st.com) e sono stati messi a disposizione degli azionisti, secondo quanto previsto dalla legge.

I verbali in bozza dell’AGM saranno pubblicati sul sito web della Società (www.st.com ) nella pagina dedicata all'Assemblea Generale degli Azionisti entro 30 giorni dall’AGM 2025. Come previsto dalle modifiche alle norme della Securities and Exchange Commission (SEC) e in conformità alle modifiche alle norme della FINRA, sul mercato statunitense, lo standard per il regolamento è il giorno lavorativo successivo a una negoziazione o t+1. La norma europea per il regolamento rimarrà a t+2.

Di seguito la tabella che segue sintetizza il programma completo per la distribuzione trimestrale del dividendo: