La Giunta di Carate Brianza ha definitivamente approvato giovedì la proposta di Piano attuativo relativo all’ambito di trasformazione At6 per la realizzazione del nuovo garden center, a marchio «Viridea», che sorgerà a margine della Statale 36.

Si tratta, di fatto, dell'ultimo atto formale da parte dell'Amministrazione comunale, a seguito del quale, l'operatore potrà ora avviare i lavori che porteranno alla realizzazione della nuova area commerciale.

Approvato il piano del nuovo garden center

L'approvazione definitiva è conseguente all'adozione del Piano attuativo deliberata prima di Pasqua, a cui aveva fatto seguito la possibilità per la cittadinanza di presentare osservazioni. Una sola quella pervenuta agli uffici, a firma del consigliere comunale del Partito Democratico Marino Valtorta, articolata in otto rilievi dei quali uno è stato parzialmente accolto, l’altro - quello relativo alla convenzione allegata al Piano - invece completamente accolto.

L’ex assessore all’Urbanistica aveva evidenziato in particolare le «carenze» contenute nell’accordo tra privato e Comune allegato al Piano: dalla non quantificazione delle aree, alla mancanza del termine di ultimazione dei lavori a scomputo degli oneri da parte dell’operatore. Ma anche la quantificazione delle garanzie per il Comune, definita come «bizzarra» e insufficiente a garantire l’Amministrazione. Osservazioni che sono state recepite e ripresentate con nuovi elaborati.

Il progetto

Il progetto del nuovo centro per il giardinaggio, redatto dallo «Studio Novo» di Casatenovo, si sviluppa come noto su tre lotti di aree di 48.262 metri quadrati inseriti nella zona industriale per un’altezza massima di fronte di 14 metri. Due saranno gli accessi al futuro punto vendita di «Viridea»: uno, che verrà realizzato ex novo, da via Della Valle; l’altro, invece, imboccando via Nuova Vallassina percorrendo la rampa di uscita dalla Statale 36 per chi proviene da Milano.

L’area sarà dotata di 323 posti auto, la gran parte pertinenziali che saranno cioè a servizio del punto vendita all’interno del quale saranno ospitati un centro florovivaistico con attività commerciale per la vendita di prodotti agricoli e un esercizio commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, secondo quella che ormai è una filosofia consolidata del marchio «Viridea» con un ristorante e caffetteria in stile green.

Nella convenzione urbanistica la proprietà si è impegnata a cedere anche oltre 9 mila metri quadrati a verde permanente oltre a aree per 1.666 metri quadrati da destinare invece a pista ciclabile.