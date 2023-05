La Giunta Comunale ha approvato, nella seduta del 24 maggio, il progetto definitivo di ristrutturazione dell’immobile storico di via Ponti a Vimercate, ex sede di alcune associazioni cittadine e poi affidato ad AFOL (Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro) di Monza Brianza con un contratto di comodato gratuito della durata di 30 anni, a seguito del protocollo d’intesa firmato nel giugno del 2021.

Approvato il progetto di ristrutturazione dell'edificio storico di via Ponti

Sia il progetto sia l’esecuzione dei lavori sono interamente a carico dell’Agenzia provinciale, nel quadro del piano regionale di potenziamento dei Centri Per l'Impiego, che prevede stanziamenti di risorse volte all’immissione di nuovo personale per l’implementazione dei servizi al lavoro destinati alla cittadinanza e all’adeguamento o al reperimento di nuovi spazi idonei alle sedi dei Centri Per l'Impiego.

L’attuale sede di via Cavour sarà quindi trasferita in via Ponti, nella struttura rinnovata che sarà in grado di ospitare fino a 30 operatori e fino a 80 utenti.

La storia dell'edificio

L’edificio - costruito nel 1907 come sede dell’asilo d’infanzia creato nel 1869 e ospitato presso il Municipio -, fu poi ampliato dal Comune nel 1986 e successivamente è stato la sede di alcune associazioni cittadine, oggi trasferite nel nuovo centro civico di Ruginello.

Attualmente si trova in discreto stato di conservazione, ma necessita di interventi di adeguamento funzionale e tecnologico, di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico. Poiché sussiste un vincolo da parte della Soprintendenza, è stato necessario sottoporre il progetto di ristrutturazione a quest’ultima, che ha espresso il proprio parere favorevole.

Per la parte storica è stata data indicazione di procedere con un intervento di restauro prettamente conservativo, in modo da valorizzare la parte rimasta originale, mentre per la porzione realizzata nel 1986 parere favorevole a un intervento più incisivo di trasformazione, per renderla più attuale e coerente alle nuove esigenze di utilizzo.

Cosa prevede il progetto

Il progetto di ristrutturazione approvato dalla Giunta prevede infatti l’allestimento al piano terra di spazi per gli uffici amministrativi e il ricevimento del pubblico e di un vano ascensore per l’accesso al primo piano, dove saranno realizzate un’aula per i corsi e altri uffici amministrativi. Saranno inoltre sostituiti tutti i pavimenti, adeguati tutti gli impianti (con l’inserimento di quello di videosorveglianza) e ammodernata la recinzione. L’importo totale dei lavori ammonta a 1.085.000 euro.

Soddisfatto l'assessore Frigerio

Esprime soddisfazione l’Assessore alla Cura della Città, Sergio Frigerio, proponente della delibera alla Giunta: