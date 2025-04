Il percorso di rigenerazione urbana della cappella dell’ex clinica Santa Maria nel nuovo spazio Lu.C.E. (Luca Crippa Experience) compie un importante passaggio procedurale.

Approvato lo studio di fattibilità per il recupero della cappella dell'ex clinica Santa Maria

La Giunta Comunale di Seregno ha infatti approvato lo studio di fattibilità proposto dall’architetto Carlo Mariani, progetto che propone il recupero conservativo dell’edificio che sarà complementare al Centro dell’Innovazione e che mira a diventare in uno spazio dinamico dedicato ad eventi culturali, sia in sinergia con le attività del Centro stesso sia con programmazione autonoma. Uno spazio per la comunità, a servizio dei cittadini seregnesi, del territorio.

La filosofia del restauro dell’immobile, duramente provato da decenni di totale abbandono, sarà fondata sui principi della conservazione e del minimo intervento, per preservare il più possibile l’identità architettonica dell’edificio storico esistente e per limitare, in osservanza di criteri di sostenibilità

ambientale, il volume delle macerie prodotte. La destinazione d’uso dell’edificio muterà da struttura religiosa a spazio culturale, contraddistinto da una propria originalità, dalla ricerca di innovazione tecnologica e creatività, il tutto accomunato dal tema dell’Arte, espressa in tutte le sue forme e intesa come massima espressione della creatività.

L’Arte non si limiterà ad essere il tema principale delle attività che si svolgeranno all’interno dell’edificio, ma è intesa come mezzo comunicativo per manifestare immediatamente anche all’esterno la nuova veste che assumerà questo luogo. L’Arte sarà il mezzo di completamento di ciò che con il tempo è andato perduto, ad esempio la grande lacuna di intonaco e tessere di mosaico in facciata che, in un’ottica conservativa sarà mantenuto e preservato, laddove possibile, ciò che è giunto fino a noi, integrandolo con un’opera d’arte muraria. Il nuovo edificio prenderà il nome di Spazio Lu.C.E. (Luca Crippa Experience), poiché pur mantenendo una sua polifunzionalità, l’edificio sarà il luogo in cui conservare il lascito Luca Crippa e valorizzare e rivivere l’arte di Luca Crippa, “artifex” seregnese che dopo la sua morte, avvenuta nel 2014, ha donato al Comune di Seregno le sue opere e quelle di molti altri artisti, che lui collezionava e che il Comune intende valorizzare e divulgare.

I prossimi passaggi

I prossimi mesi saranno destinate a completare gli atti amministrativi e ad individuare il soggetto incaricato delle opere edili. Poi, si aprirà il cantiere che ha una durata prevista di 240 giorni. Il costo dell’intervento edilizio è di 751 mila euro e beneficia di un finanziamento di 330 mila euro concesso da Fondazione Cariplo, contributo che andrà a coprire anche una serie di attività di promozione culturale ed artistica legate alla riqualificazione e all’attivazione dello spazio Lu.C.E., percorso condotto in stretta sinergia con l’Accademia delle Belle Arti di Brera.

Soddisfatto il sindaco Rossi