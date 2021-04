Apre il bando 2021 per richiedere gli alloggi. Domande da presentare dal 21 aprile al 21 maggio 2021. Ventotto le unità abitative assegnabili.

Apre il bando 2021 per richiedere gli alloggi

Ha aperto oggi, 21 aprile, il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici (ex ERP – edilizia residenziale pubblica) disponibili nell’Ambito Territoriale 37 DESIO, composto dal Comune di Desio (capofila) e dai Comuni di Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Varedo e Bovisio Masciago.

Le unità abitative

Sono 28 le unità abitative immediatamente assegnabili: 6 a Desio (4 di proprietà comunale e 2 di Aler), 1 a Bovisio Masciago (proprietà comunale), 6 a Cesano Maderno (di cui una di proprietà comunale e 5 di Aler – Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale), 11 a Limbiate (5 di proprietà comunale e 6 di Aler), 1 a Muggiò (di proprietà Aler), 1 a Nova Milanese (di proprietà Aler) e 2 a Varedo (di proprietà comunale).

Modalità di presentazione delle domande

LA DOMANDA. Le richieste possono essere presentate dal 21 aprile al 21 maggio 2021 (entro le ore 23,59) esclusivamente attraverso la piattaforma informatica regionale SIAGE al link: https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/ (premere il tasto “cittadino”, poi il tasto “accedi alla piattaforma, in alto a destra).

É necessario disporre di uno dei seguenti sistemi di autenticazione:

1) Entra con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) – E’ necessario essere in possesso della propria identità digitale rilasciata da soggetti accreditati da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), che verificano l’identità degli utenti e forniscono le credenziali. Per maggiori informazioni consulta il sito http://www.spid.gov.it/

2) Autenticazione con CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS) – E’ necessario essere in possesso della Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi; del codice PIN (Personal Identification Number) della CNS; di un lettore di smartcard; del software necessario al funzionamento (disponibile per Windows, Mac OS, Linux);

3) Entra con CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) – E’ necessario essere in possesso della Carta d’Identità Elettronica e del relativo codice PIN.

Per ricevere supporto tecnico è possibile rivolgersi al Servizio di assistenza Tecnica per posta elettronica a bandi@regione.lombardia.it oppure al numero verde 800.131.151.

La documentazione necessaria

tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi) in corso di validità o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con PIN, richiedibile all’A.S.S.T. territoriale; oppure credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); oppure CIE (carta d’identità elettronica) con relativo PIN; oppure con le credenziali rilasciate da Regione Lombardia: Nome utente e Password;

copia cartacea dell’ISEE in corso di validità;

dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo famigliare (riportati anche nell’attestazione ISEE);

eventuale certificato di invalidità con la percentuale di invalidità riconosciuta;

marca da bollo da € 16,00 o carta di credito per il pagamento on line;

indirizzo di posta elettronica e cellulare utilizzabili durante l’operazione di iscrizione;

Se c’è bisogno di assistenza

E’ possibile rivolgersi a:

*** Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza”

Via Lombardia 59, Desio – tel. 0362392774 – mail agenziabitare@codebri.mb.it

se zona gialla :

n. 6 postazioni assistite nei giorni 27 aprile 2021, 4 maggio 2021, 11 maggio 2021, 18 maggio 2021, prenotazione obbligatoria telefonando il venerdì precedente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 0362391774

Assistenza telefonica: tutti i giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 contattando il numero 0362391774

se zona rossa o arancione :

solo assistenza telefonica contattando il numero 0362391774

nei giorni del 27 aprile 2021, 4 maggio 2021, 11 maggio 2021, 18 maggio 2021 dalle ore 14.00 alle ore 16.00

tutti i giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30

ALER VA-CO-MB-B.A.

via Baradello, 6 Monza

n. 1 postazione assistita il martedì e il giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.00 solo su appuntamento chiamando il seguente numero verde 800213300 attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari)

– LUNEDI’ dalle ore 14.00 alle ore 17.00 nella sede di Nova Milanese, via Togliatti 6, previa prenotazione al n. 0392731610

– MARTEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nella sede di Muggiò, Piazza Antonio Gramsci 6, previa prenotazione al n. 0392731600

– GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nella sede di Desio, Via Fratelli Cervi 25, previa prenotazione al n. 0392731490

Per i residenti nel comune di Desio è anche possibile contattare i numeri: 0362392516 e 0362392282 nei seguenti giorni e orari:

lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00 -13.30

martedì e giovedì: 9.00 -13.00, 14.00 -17.30

