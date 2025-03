Cultura e creatività, volontariato e impegno sociale, sostenibilità e convivenza delle differenze sono alla base de Il Circolino, la nuova associazione culturale di Cesano Maderno che domenica, 9 marzo 2025, si presenterà ufficialmente alla comunità.

Apre Il Circolino: cultura, arte e partecipazione attiva

L’inaugurazione, in piazza Vittorio Veneto 7, è fissata per le 11. "Venite a conoscerci e unitevi a noi nel promuovere i valori in cui crediamo e contribuite a rendere Il Circolino un luogo di ispirazione, creatività e cambiamento positivo", l’invito della presidente Simona D’Auria.

Animato dalla visione di un mondo più inclusivo, sostenibile e solidale, Il Circolino si impegna a promuovere la cultura, l’arte e la partecipazione attiva a Cesano Maderno e oltre.

Un'associazione per tante iniziative

Dai corsi di fotografia alle escursioni, dalle presentazioni di libri agli incontri di discussione dedicati alla politica internazionale con esperti ed esperte, dal gruppo di maglia e uncinetto a quello di confronto sulla mascolinità (uno spazio di dialogo aperto a uomini di ogni età ed esperienza, dove si parla di identità maschile, crescita personale e collettiva, questioni di genere), fino ai pomeriggi dedicati agli scacchi e ai giochi da tavolo: le tante e differenti attività del Circolino "rappresentano la spinta a fare e mettere in condivisione i saperi e le energie di chi sceglie di partecipare - spiega la presidente Simona D’Auria - Per questo, aspettiamo tanti cesanesi con le loro idee e i loro contributi".

Swap party, giochi e musica

La festa d’inaugurazione, domenica 9 marzo 2025, sarà animata da swap party (un mercatino per scambiarsi abbigliamento, accessori, oggettistica di seconda mano), giochi e musica. L’ingresso è libero.