È aperta da oggi, lunedì 25 maggio, la nuova area cani di via Monte Rosa, all’angolo con via Tonale a Desio.

Apre la nuova area cani di via Monte Rosa

La nuova area di sgambamento si estende su una superficie di circa mille metri quadrati ed è progettata per ospitare cani di tutte le taglie. Dal cancello principale si accede infatti a due recinti distinti, delimitati da apposite recinzioni che assicurano la massima sicurezza sia al suo interno che all’esterno.

Lo spazio è dotato di fontanelle e abbeveratoi, cartellonistica informativa e cestini per la raccolta delle deiezioni. Completano l’arredo anche panchine, dieci nuovi alberi con garanzia triennale e una siepe perimetrale. L’investimento complessivo per l’Amministrazione Comunale è di 50mila euro.

Le parole dell’assessore

“Oggi apriamo uno spazio nuovo sicuro e appositamente attrezzato per essere vissuto quotidianamente dai nostri animali – spiega l’Assessore al Benessere Animale e Verde Urbano, Stefano Guidotti – Rispondiamo così alla sensibilità di avere spazi sempre più attrezzati, moderni e vivibili. In quest’ottica si inserisce l’attività di manutenzione delle aree cani di via Pontida e via Caravaggio”.

Nei giorni scorsi sono tornate pienamente fruibili dopo un piano di manutenzione mirata che ha previsto la sistemazione di cancelli e recinzioni, con l’obiettivo di rendere più sicuri l’accesso e la permanenza dei cani. Sono state inoltre sostituite alcune panchine e le fontanelle, mentre il manto erboso è stato completamente risistemato.