Apre la nuova sede dell’Agenzia delle Entrate

Nuova sede per l’ufficio territoriale di Desio dell’Agenzia delle Entrate. Da lunedì, 16 marzo, è operativo in via Guido Galli.

Da lunedì 16 marzo l’Agenzia delle Entrate operativa nella nuova sede

Dal 16 marzo l’Ufficio Territoriale di Desio dell’Agenzia delle Entrate sarà operativo nella nuova sede di via Guido Galli n. 2 e non più negli spazi di via Carlo Porta n. 29. Non è prevista alcuna interruzione dei servizi per i cittadini: l’Ufficio continuerà a ricevere gli utenti su appuntamento, che può essere prenotato online, con l’App dell’Agenzia delle Entrate oppure chiamando il numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso o il numero 06-96668907 da cellullare. Restano invariati anche il recapito telefonico (039.9896111) e l’indirizzo email: dp.monzabrianza.utdesio@agenziaentrate.it.

Sul trasferimento un paio di settimane fa l’intervento del sindacato

Nelle scorse settimane proprio la nuova sede nell’ex Tribunale di via Galli era stata al centro di un intervento del sindacato che aveva contestato le modalità del trasferimento per voce della segretaria della Funzione pubblica della Cgil, Silvia Papini, e del delegato Rsu Gianfranco Codarri. Diverse le criticità che erano state evidenziate e che era stato chiesto di risolvere.