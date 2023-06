Apre lo sportello "Famiglie al centro"

Uno spazio gratuito di ascolto e orientamento dei bisogni della cittadinanza. "Famiglie al centro" è il nuovo progetto del Centro per la famiglia di Macherio, che prevede tra le altre cose uno sportello che aiuta le persone a trovare una buona risposta al proprio bisogno orientando nella scelta tra le risorse del territorio, favorendo l’accesso a servizi di qualità (educativi, socio-sanitari, per la riconciliazione, per il lavoro, per il tempo libero) dedicati a tutte le fasce di età e ai diversi momenti della vita di persone e famiglie.

Famiglie al centro

"Siamo in grado di tradurre un bisogno in servizio dedicato per l’infanzia, gli anziani, gli adulti e i giovani - spiega Chiara Pagnesi, coordinatrice del progetto - Abbiamo la fortuna di avere un legame stretto con i Consultori che già svolgono questi servizi, a cui aggiungiamo le nostre competenze educative". L’educatrice Ilaria Tasselli si occupa dell’accoglienza: "Lo sportello ha a disposizione dei pacchetti di consulenza psicologica e pedagogica gratuiti - spiega - Abbiamo utenti da tutta la Provincia: la prima cosa da fare è l’ascolto, capire cosa le persone hanno già fatto per scartare eventuali opzioni che non hanno funzionato e predisporre idee alternative che vengono dall’esperienza".

"L’idea è quella di accompagnare le persone, aiutarle a trovare la risorsa adatta sul territorio in ambito socio-educativo. Siamo in grado di rispondere grazie all’esperienza e alla competenza maturate, orientando le persone sui diritti e le misure".

Un progetto finanziato dalla Regione

Il Centro per la famiglia ha partecipato al bando di Regione Lombardia relativo alla "sperimentazione dei centri per la famiglia" ed è risultato capofila: "Speriamo che sempre più persone vengano a conoscenza di questo sportello" aggiunge Pagnesi. Lo sportello si trova in via Visconti di Modrone 43 (sede del Cpf) ed è aperto tutti i giovedì dalle 9.30 alle 11.30 e anche su appuntamento in altri momenti della settimana. Per informazioni 344.1310419.

Un aperitivo dedicato alla prossimità familiare

Un'altra iniziativa afferente al progetto "Famiglie al Centro" riguarda la costruzione di una rete di famiglie solidali. Il 28 giugno, sempre al Cpf, è in programma un aperitivo dedicato al tema della prossimità familiare. "L’affiancamento o prossimità familiare è una nuova forma di aiuto “leggero” in cui la comunità riscopre i valori della vicinanza, dell’accoglienza, allo scopo di creare una comunità aperta e solidale - spiega Simona Bianchi, responsabile dell’Area Carate - La prossimità familiare è un’esperienza di aiuto in cui persone o coppie volontarie affiancano, per qualche ora settimanale, una famiglia in situazione di temporanea difficoltà e fragilità, mettendo in campo alcune delle proprie risorse personali e di tempo per supportare momentaneamente un’altra famiglia nei propri compiti di cura. Un aiuto molto concreto che assumere diverse forme: dall’accompagnamento dei bambini a scuola o alle attività sportive, all’aiuto nello svolgimento dei compiti, alla facilitazione nell’accesso a un ufficio per una persona che ancora non parla la lingua. Si tratta di un’iniziativa che promuove le reti di sostegno naturali aiutando le persone e le famiglie ad avvicinarsi e a creare relazioni da mantenere e coltivare nel tempo".

Sportello d'ascolto gratuito

I professionisti del Cpf, luogo di incontro riconosciuto nel territorio, grazie anche alla presenza dello sportello d’ascolto gratuito, si occuperanno nei prossimi mesi di promuovere iniziative e attività di informazione per far conoscere il tema della prossimità familiare, proporre un percorso di formazione per le persone o coppie interessate, sostenere e accompagnare chi decide di accettare questa sfida. "Con e per le famiglie" è l’idea di fondo del progetto "Famiglie al Centro", programma realizzato sempre nell’ambito dell’iniziativa "Sperimentazione Centri per la Famiglia" promossa e finanziata da Regione Lombardia. Chi fosse interessato all’affiancamento familiare o volesse offrire il proprio aiuto può contattare il 344.1310419 o partecipare alla serata del 28 giugno (iscrizioni sul sito del Cpf di Macherio a questo link www.cpf-macherio.it/eventi).