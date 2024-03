Apre un distaccamento di Polizia locale in piazza a Giussano

L’Amministrazione comunale ha affittato un immobile in piazza Roma a Giussano per aprire un presidio di controllo della Polizia locale in centro città.

Nuova piccola sede in centro

Una nuova piccola sede per gli agenti della Polizia locale di Giussano è in arrivo in centro.

L’assessore con delega alla Sicurezza, Paola Ceppi, l’aveva annunciato a fine febbraio, durante il Consiglio comunale, e ora l’impegno che l’Amministrazione si è assunta, per garantire maggiore controllo e sicurezza nel cuore della città, ma anche per offrire un servizio ai residenti più anziani del centro, si sta per concretizzare.

Il Comune ha affittato un immobile in piazza Roma

Il Comune ha firmato un contratto d’affitto per un immobile di circa 35 metri quadrati, ubicato nel pieno centro della città, precisamente in Piazza Roma al civico 49, laddove c’era il distributore di bevande, aperto h 24, che aveva anche creato qualche problema di ordine pubblico, in passato.

Ormai chiuso da diversi mesi, sarà ora utilizzato come distaccamento del comando di Polizia locale.

Da quanto si legge sulla delibera pubblicata sul sito del comune, pochi giorni fa, lo stabile scelto è di proprietà della società Sigilli di Elli Silvio e C. sas che si è resa disponibile ad affittarlo ad un canone di locazione annuo pari a 9.000 euro.

Agenti più vicini ai cittadini e più sul territorio

Il tempo di adattarlo dunque e sistemarlo per le esigenze degli agenti, e il nuovo presidio esterno di Polizia Locale, sarà operativo.

Lo sportello come preannunciato dall’assessore Ceppi, dovrebbe restare aperto, inizialmente per qualche ora al mattino implementando così il livello di sicurezza sul territorio e garantendo un punto di riferimento e di dialogo per la cittadinanza che vive in centro e per gli operatori economici del territorio.