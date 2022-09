Apre un nuovo sportello Gelsia a Varedo

Gelsia Ambiente rende noto che a partire da mercoledì 21 settembre a Varedo, aprirà un nuovo sportello Gelsia Ambiente a disposizione di tutti i cittadini e delle attività produttive.

Il nuovo sportello aprirà mercoledì 21 settembre a Varedo, in Via Scarlatti 11, un nuovo sportello Gelsia Ambiente a disposizione di tutti i cittadini e delle attivitàproduttive.

Orari e servizi

Il nuovo spazio sarà aperto tutti i lunedì dalle 14.30 alle 18.30 e tutti i mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 e gli utenti vi si potranno recare per usufruire dei seguenti servizi:

• iscrizione, variazione e cessazioni della tassa rifiuti

• informazioni relative alla tassa

• ritiro dei sacchi e dei contenitori della raccolta differenziata per le nuove utenze

• consegna della G-Card per le nuove utenze non domestiche (per i distributori automatici dei sacchi)

L’obiettivo è quello di migliorare il rapporto diretto con i cittadini garantendo, grazie a personale specializzato, una gestione rapida delle pratiche einformazioni puntuali sui servizi forniti.