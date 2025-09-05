A Concorezzo nel mese di settembre apriranno due nuovi asili nido in strutture comunali grazie ai lavori realizzati con i fondi PNRR. Le strutture, di proprietà del Comune, offriranno complessivamente oltre 40 nuovi posti, che si aggiungono a quelli già disponibili negli altri servizi per l’infanzia presenti in città.

Lavori terminati grazie ai fondi del PNRR, aprono due nuovi asili nido

Il primo nuovo asilo nido è stato realizzato all’ultimo piano della scuola dell’infanzia di via XXV Aprile. L’intervento ha visto un investimento di 300.000 euro a quadro economico coperto con fondi PNRR. L’asilo verrà gestito dal soggetto concessionario della scuola comunale di via XXV aprile già convenzionato con il Comune.

Il secondo asilo nido è stato realizzato in piazza Falcone Borsellino e ha comportato lavori per 250.000 euro a quadro economico. Anche in questo caso l’intervento è stato coperto da fondi PNRR che il Comune di Concorezzo ha saputo recepire grazie alla partecipazione al bando nei mesi scorsi. La struttura è stata affidata tramite bando pubblico a un operatore privato, che corrisponderà un canone annuo al Comune.

Soddisfatto il sindaco Capitanio

“I due nuovi asili nido – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio– andranno ad aumentare il numero di posti disponibili in città consentendo, di fatto, alle famiglie di avere la garanzia di trovare un posto per il proprio figlio in una delle strutture del territorio. Si tratta di un ulteriore intervento per l’infanzia dopo l’apertura della sezione primavera lo scorso anno in via XXV Aprile e la conferma della misura regionale Nidi Gratis a Concorezzo”.

La riqualificazione delle due strutture comunali è stata realizzata grazie a fondi PNRR che gli uffici hanno saputo convogliare a Concorezzo grazie alla partecipazione e all’assegnazione di bandi. Un metodo di lavoro che dal 2019 a oggi ha portato oltre 8 milioni di euro di investimenti a Concorezzo tra fondi regionali, statali e PNRR”.