ArbitrEducaggio: a Molinello vincono sport e fair play

ArbitrEducaggio: sul campo da calcio vincono sport e fair play. A Molinello, quartiere di Cesano Maderno, la lezione dell'ex arbitro di serie A, Angelo Bonfrisco.

A Molinello la lezione di Angelo Bonfrisco, ex arbitro di serie A

In campo ci sono i bambini, le partite delle varie squadre, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, che giocano di fronte a centinaia di persone. E sul terreno di gioco è arrivato anche l'ex arbitro di serie A, Angelo Bonfrisco, a parlare del suo progetto, ArbitrEducaggio, unico, ideato insieme al responsabile Alessandro Crisafulli. Bonfrisco ha fischiato a San Siro, all'Olimpico, su tanti campi di serie A e sul terreno di gioco del Molinello calcio ha spiegato a ragazzi, mister, dirigenti e genitori, chiamati insieme in cerchio a centrocampo, il valore delle regole, del fair play, del rispetto. Arbitrare ed educare insieme, i ragazzi, al calcio e non solo: è questo l'obiettivo del progetto.

Il progetto che unisce sport e fair play

Una lezione che unisce sport e fair play anche per i genitori, in campo senza barriere, senza urla, senza sostituirsi al mister. Applaudono a ogni gol, di ogni squadra, la propria e l'altrui. I genitori collaborano, montano e smontano il campo, fanno da guardalinee. Ognuno fa la propria parte, anche i dirigenti. Tutti si divertono tra un gol e l'altro, tra battute, scherzi, abbracci. Una occasione unica per ragazzi e famiglie, grazie alla presenza dell'ospite speciale, a cui qualcuno ha anche chiesto l'autografo. A unire tutti il progetto per un "calcio migliore".