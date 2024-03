Arbitro e rapporto di gara scomparsi, la partita deve essere rigiocata

Un caso più unico che raro. Anzi mai accaduto prima: l’arbitro "fantasma" che risulta irreperibile da mesi, il referto di gara mai inviato alla Federazione e una partita da rigiocare. Stiamo parlando di un match di calcio disputato lo scorso 24 settembre, ben sei mesi fa, valido per la prima giornata del campionato provinciale Allievi Under 17. Una partita vinta sul campo dai giovani della Casati Arcore contro i pari età della Ges Monza. Scontro che, però, dovrà essere rigiocato.

La Casati Arcore vinse per tre reti a due contro la Ges Monza

La squadra biancoverde, che attualmente si trova in testa al campionato, dovrà rigiocare una partita già vinta per un motivo che ha del clamoroso. La Casati Arcore era riuscita a battere per 3-2 in una gara intensa ed emozionante il Ges Monza 1946. Era il 24 settembre 2023, prima giornata di campionato. Tre punti che però a breve verranno tolti dalla classifica insieme alla partita giocata. Una situazione a dir poco paradossale.

Il comunicato del giudice sportivo

"Alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, non è ancora pervenuto il rapporto arbitrale della gara in oggetto - si legge nel comunicato diramato la scorsa settimana dal giudice sportivo - Accertata l'impossibilità di reperire il sopra citato rapporto e vista l'irreperibilità continua del Direttore di Gara, non potendo procedere con l'omologazione, se ne dispone la ripetizione a cura della Delegazione Provinciale di Monza nei tempi e con le modalità da essa stabilite".

Proprio così: il rapporto di gara Ges Monza 1946-Casati Arcore 2-3 non è mai pervenuto. Insomma, in poche parole la gara dovrà essere rigiocata poiché l’arbitro designato per quell’incontro, Daniel Solomon, un giovane direttore di gara della sezione Aia di Seregno e di origini straniere, oltre a non avere mai inviato il rapporto di gara, ha anche fatto perdere le proprie tracce.

Casati Arcore in testa al campionato

Per il Ges Monza 1946, quartultima su undici squadre, si tratta dunque di una concreta possibilità di allungare sul Calcio Cesano Maderno, attualmente a pari punti. Per la Casati Arcore situazione completamente diversa. I biancoverdi si trovano in testa alla classifica con ben 5 lunghezze di vantaggio sull’All Soccer Brugherio. Però i tre punti conquistati alla prima giornata contro la Ges Monza verranno tolti per via della mancata omologazione della partita e così la compagine arcorese si troverebbe solamente a +2 con l’obbligo di vincere per rimettere altri cinque punti di vantaggio. Il tutto a due giornate dalla fine del campionato, che terminerà il 14 aprile.

Quando verrà rigiocata la gara "fantasma"?

La gara «fantasma» con tutta probabilità verrà recuperata al termine del campionato e potrebbe diventare decisiva per la classifica.

"Ci troviamo di fronte ad una situazione mai capitata prima, direi assurda - ha sottolineato il direttore generale biancoverde Davide Dattola - Quella partita l’abbiamo vinta con merito sul campo ed ora dobbiamo rigiocarla non per colpa nostra. Nella mia carriera non mi è mai capitato di avere a che fare con un arbitro che si rende irreperibile. Una situazione ancor più paradossale vista la nostra posizione di classifica. Stiamo lottando per vincere il campionato e questo episodio rischia di compromettere tutto. Per vincerlo dovremo fare risultato pieno nei due match che rimangono da giocare".

E' stato sospeso dalla Federazione