Architetto insignito dell'Ordine di Elisabetta la Cattolica

L'architetto di fama internazionale, Benedetta Tagliabue, originaria di Sovico, decorata con l'incarico dell'Ordine di Elisabetta la Cattolica.

Sovicese d’origine, dove vive ancora la sua famiglia, l’architetto Tagliabue, classe 1963, ora risiede in Spagna ed è una professionista di fama internazionale. E’ direttore dello studio di architettura internazionale Miralles Tagliabue Embta Barcellona. È una donna che presta grande attenzione al cliente e allo spazio pubblico e che sa valorizzare l’ambiente. L’importante riconoscimento le è stato conferito durante una cerimonia, che si è svolta a Madrid, in cui il ministro degli Esteri, dell'Unione europea e della Cooperazione, José Manuel Albares, le ha imposto la decorazione.

"Un riconoscimento per la sua opera, che fa parte del patrimonio architettonico spagnolo, e per essere un esempio di innovazione e creatività nell'architettura contemporanea. Si riconosce anche il suo umanesimo e il suo lavoro, volto a rafforzare legami di amicizia e a promuovere legami culturali e artistici tra Spagna e Italia".

"Grazie al tuo lavoro artistico e culturale, le relazioni bilaterali tra Spagna e Italia sono più ricche e intense - le parole del ministro - Sei un ponte tra i nostri due paesi, sei italiana, spagnola, catalana. Sei, per tanto un'Europa universale. Benedetta Tagliabue: ti decoriamo con l'Encomenda di Elisabetta la Cattolica per la tua opera, da oltre 30 anni hai deciso di accordarti in Spagna e di far parte del patrimonio architettonico spagnolo, per essere Ambasciatrice dell'amicizia ispano-italiana e per incoraggiare i legami artistici e culturali, umani in somma" le parole pronunciate durante la cerimonia.