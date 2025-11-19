Arcore accoglie il cardinale Angelo Bagnasco per la festa di Santa Cecilia

Una visita dal sapore davvero speciale per celebrare Santa Cecilia (si festeggia il 22 novembre) insieme alla comunità pastorale Sant’Apollinare.

I fedeli arcoresi si apprestano a vivere un momento intenso di fede insieme al cardinale Angelo Bagnasco, ex presidente della Conferenza episcopale italiana. L’appuntamento con l’arcivescovo emerito di Genova è per venerdì 21 novembre 2025, alle 21, nella chiesa di Bernate. Per Bagnasco si tratta di un ritorno ad Arcore, infatti il porporato venne ospitato, nel novembre del 2023, a Bernate sempre in occasione di Santa Cecilia.

Compleanno speciale per la corale Santa Cecilia di Bernate

Bagnasco, insieme al clero arcorese, presiederà la celebrazione eucaristica in memoria della santa. Durante la messa, però, verrà anche ricordato il 75esimo anniversario di fondazione della corale Santa Cecilia di Bernate.

La messa, oltre che dalla corale di Bernate, verrà animata anche dal coro Sant’Eustorgio di Arcore e da quello di San Gaetano di Rogoredo e dal Corpo Musicale Città di Arcore dirette da Matteo Maino.

La storia della corale

La Corale Santa Cecilia nacque nella parrocchia di Maria Nascente a Bernate nel 1950, fondata da Don Federico Mozzanica e portata avanti da Don Stefano Sironi e dal maestro Albino Cattaneo. La sua nascita e i suoi primi passi sono intrecciati nel tessuto sociale della frazione e ne raccontano in qualche modo la storia: gli anni del dopo guerra, la voglia di rinascita, il fiorire un po’ in tutta la Brianza di associazioni e realtà culturali che vivono ancora oggi.

La Corale di Santa Cecilia di Bernate, ricordiamo, anima le messe di tutte le domeniche alle ore 10.30, oltre alle festività solenni ed altri momenti sacri. Il coro è composto da 20 elementi, supportati da un organista, un flautista e un violinista.