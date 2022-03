Vincita in Brianza

Nell'ultimo concorso, come riferisce Agipro, sono stati vinti complessivamente 51mila euro.

Nuove vincite al Lotto nell'ultimo concorso.

Arcore baciata dalla fortuna, vinti 25mila euro al Lotto

Lombardia fortunata nell'ultimo concorso del Lotto con vincite complessive per quasi 51mila euro. E una delle giocate fortunate è stata centrata proprio ad Arcore dove un giocatore si è portato a casa ben 25.950 euro.

Ma le vincite in Lombardia non sono finite. Un altro giocatore, questa volta a Pavia, ha centrato invece un ambo secco da 25mila euro (58-67 sulla ruota di Palermo). L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 217 milioni dall'inizio dell'anno.