Arcore, dal 1° settembre al via la rivoluzione delle zone a disco orario

Arcore si appresta a varare la rivoluzione delle zone a disco orario.

Si, avete capito bene. L'Esecutivo guidato da Maurizio Bono, con ordinanza firmata nei giorni scorsi dal comandante della Polizia locale Gabriele Garberoglio, ha deciso di modificare in maniera importante la regolazione delle zone a disco riguardanti i parcheggi ubicati nelle vie Filzi, San Martino, Tomaselli, Casati 55, Casati 89, Polo, Puccini, San Francesco, Col di Lana, Centemero, Beretta, Caglio, Cavour e piazza Pertini.

Le motivazioni

Alla base della decisione ci sono le esigenze manifestate dai cittadini e dai titolari di pubblici esercizi relativamente alla necessità di avere un maggior numero di parcheggi liberi a disposizione di clienti e avventori dei pubblici servizi nel concentrico cittadino e il fatto che attualmente in molte vie del centro abitato sono disciplinate da sosta limitata ad un’ora nella fascia oraria dalle ore 12 alle ore 15 o dalle ore 12:30 alle ore 15:30. Divieto, quest'ultimo, valido in una fascia oraria che non ha raggiunto apprezzabili risultati sotto l’aspetto del garantire la giusta rotazione dei parcheggi disponibili oltre che una fascia oraria coincidente al “cambio turno” del personale della Polizia Locale.

Sosta consentita per un massimo di tre ore

Per questo motivo il comando della Polizia locale, in accordo con la Giunta, ha deciso di limitare la sosta da lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 con sosta consentita per un massimo di n. 3 ore, con decorrenza 1 settembre 2024 nelle vie sopra elencate.