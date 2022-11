Arcore non rinuncia al Natale ma con un occhio al risparmio energetico

Ad Arcore si accende il Natale tra novità e conferme, ma con un occhio di riguardo al risparmio energetico.

Proprio in questi giorni l'assessorato al Commercio guidato da Nicolò Malacrida ha confermato gli eventi che verranno organizzati in città durante le festività natalizie da parte dell'Amministrazione comunale.

La pista di pattinaggio in Villa Borromeo

Torna a grande richiesta la pista di pattinaggio che lo scorso anno aveva attirato l'attenzione di grandi e piccini. Quest'anno, a differenza dello scorso Natale, la pista non verrà allestita in Largo Arienti ma direttamente nel piazzale che si trova all'ingresso del Parco di Villa Borromeo, per intenderci tra le due palazzine dove si trovano gli uffici comunali.

"La pista aprirà i battenti il 7 dicembre e rimarrà aperta fino all'Epifania - ha sottolineato l'assessore Malacrida - In aggiunta, accanto alla pista di pattinaggio, ci saranno anche una decina di casette che andrano a creare l'atmosfera dei tipici mercatini di Natale. Non mancherà il grande albero di Natale che raggiungerà un'altezza di circa 14 metri e la proiezione di videomapping natalizi.

Confermate le luminarie per le strade della città

Confermata anche l'installazione delle luminarie natalizie per le vie della città ma, dicevamo, con un occhio di riguardo all'ambiente e al risparmio energetico.

"Lo schema delle vie che verranno illuminate ricalca grosso modo quello dello scorso anno - ha continuato Malacrida - Le luci saranno tutte a led e andranno per sei ore al giorno, dalle 17 alle 23. Si tratta di una decisione importante che vuole porre attenzione al risparmio energetico. Le luminarie verranno accese il giorno dell'Immacolata e verrano spente dal 7 gennaio".

AAA cercasi sponsor

Nel frattempo l'assessore al Commercio ha lanciato anche una iniziativa di sponsorizzazione degli eventi comunali diretta ai commercianti arcoresi.

"L’Amministrazione comunale in vista degli eventi natalizi 2022 sta organizzando attraverso quattro formule esclusive di sponsorizzazione tailor made che si propongono di valorizzare al meglio le attività commerciali del nostro paese - ha continuato Malacrida - La nostra aspirazione è quella di coinvolgere, anche attraverso singole iniziative e appuntamenti specifici che nel corso delle giornate festive animeranno il nostro villaggio di Natale, oltre alla cittadinanza, anche un pubblico familiare più ampio proveniente dalla Brianza e dal circondario, così da evidenziare, ancora una volta, l’attrattività di Arcore. Per questo la manifestazione sarà non solo comunicata alla stampa locale attraverso i canali usuali, ma anche presentata sui social network e sui siti istituzionali del Comune e della Pro Arcore così da consentire la più ampia ed estesa partecipazione".

Maggiori informazioni sulle modalità di adesione ai vari pacchetti di sponsorizzazione li potete trovare sul sito internet comunale.