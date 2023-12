Arcore piange un grande imprenditore e benefattore

Un pezzo di storia della frazione La Cà di Arcore se ne va dopo aver scritto pagine importanti della storia della frazione. Si è spento all'alba di oggi, venerdì 15 dicembre 2023, all'età di 93 anni Tarcisio Brioschi, volto conosciuto e benvoluto non solo nella frazione ma in tutta Arcore, a Peregallo di Lesmo e in tutta la comunità pastorale Santa Maria.

Titolare dello storico "Sciroeu" per 50 anni

Anima della frazione La Cà, Brioschi è stato un grande imprenditore che ha portato avanti per quasi 50 anni lo storico "sciroeu", il negozio di alimentari che si trovava in via Monte Cervino, al confine tra La Cà e Peregallo di Lesmo, insieme alla moglie Piera Tavola, volata in cielo una decina di anni fa, nel maggio del 2014.

Ma Tarcisio e Piera erano stimati nel quartiere anche per la cura e l'amore che hanno nutrito nei confronti della chiesa della frazione, dedicata a San Giuseppe, e per la parrocchia di Peregallo. La coppia, agli inizi degli anni duemila, decise anche di finanziare parte dei lavori di ristrutturazione dell'antica chiesetta, riportandola agli antichi splendori. Per non parlare dei fiori e dei paramenti liturgici, sempre messi a disposizione con generosità dalla famiglia Brioschi.

Una lunga storia famigliare e imprenditoriale

L'intero complesso dove si trovava il negozio di alimentari venne edificato nel lontano 1850 ed era di proprietà della famiglia Sala. Poi nel 1930 Arnaldo Brioschi, papà di Tarcisio, lo comprò e da quel momento ebbe inizio una lunga storia famigliare e imprenditoriale fatta di sacrifici attraverso l'attività di panificio e vendita di alimentari di vario genere fino a diventare un piccolo supermercato che serviva non solo i residenti della frazione.

Nel 1948 la proprietà passò di mano direttamente dal padre Arnaldo al figlio Tarcisio ed è stato gestito direttamente da loro fino al 1988. Successivamente l'attività commerciale venne data in affitto alla famiglia Belloni che ha chiuso i battenti agli inizi del duemila. In quell'anno l'intera area venne stata acquistata da una società immobiliare che vi ha costruito appartamenti.

"Fai l'onesto e lavorerai sempre"

"E' stata davvero un'emozione forte vedere cadere quelle mura cariche di affetti e ricordi incancellabili che resteranno per sempre nella mia memoria - avevano sottolineato Tarcisio e Piera, intervistati dal Giornale di Vimercate, quando venne abbattuto lo stabile che ospitò la loro attività commerciale, nel 2008 - Tantissime persone sono entrate nel nostro negozio e abbiamo sempre cercato di accoglierle nel miglior modo possibile, offrendo loro prodotti buoni e genuini e tenendo sempre presente una frase che mi dicevano spesso i miei genitori: se fai l'onesto lavorerai sempre".

Le esequie

Le esequie verranno celebrate domani pomeriggio, sabato, alle ore 15 nella chiesa dell'Annunciazione di Peregallo di Lesmo.