Arcore, via Roma (in direzione Lesmo) chiude al traffico per due giorni

Attenzione: chiude al traffico via Roma, in direzione Lesmo, per due giorni.

La strada che collega la via Casati con largo Vela sarà chiusa al traffico lunedì 28 e martedì 29 ottobre, dalle 10 alle 16. Dunque chi arriverà da via Casati non potrà entrare in via Roma in direzione Lesmo. Viceversa, invece, chi arriva in direzione opposta potrà utilizzare la strada per ragiungere la via Casati.

Via Roma chiude al traffico

Ricordiamo che già ad inizio mese (mercoledì 2 ottobre scorso) la strada venne interdetta al traffico per diverse ore per consentire a una gru la sistemazione dei tetti degli immobili che si affacciano su via Roma. Ad averne la peggio fu il traffico locale che andò letteralmente in tilt.

La chiusura di lunedì e martedì è stata annunciata già da diversi giorni con cartelli gialli lungo le vie del centro cittadino.