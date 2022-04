Desio

"Troppi proprietari non rispettano il regolamento", l'assessore: "Siamo a conoscenza dei malumori e dei disagi, stiamo lavorando per garantire la tranquillità di chi solleva delle criticità".

Area cani, i residenti si lamentano e segnalano criticità: "Molti proprietari non rispettano il regolamento". La questione riguarda l'area cani di via Caravaggio a Desio.

Area cani, si lamentano i residenti di via Caravaggio a Desio

Il problema è stato sollevato dal consigliere della Lega, Massimiliano Bonacci, che si è rivolto all'assessore competente, Andrea Villa: "Come Amministrazione siamo a conoscenza dei malumori manifestati dai residenti in via degli Artigiani, vicino all’area di via Caravaggio - ha esordito - Li abbiamo incontrati di recente e ascoltato le loro istanze". Nel corso di questo incontro i condomini hanno manifestato tutta una serie di disagi con i quali convivono da quando è stata realizzata l’area di sgambettamento cani di via Caravaggio, che causa loro tutta una serie di problemi.

"Giusto trovare delle soluzioni"

"Vogliamo dare un segnale concreto a quanto ci è stato segnalato, perché le lamentele ci sono ed è giusto trovare delle soluzioni - ha aggiunto - Considerato che al momento lo spostamento dell’area risulta difficilmente praticabile ma non è scartata a priori, stiamo ragionando su diverse ipotesi. Tra queste c’è la rimodulazione degli orari, una serie di iniziative per sensibilizzare tutti su un utilizzo più responsabile di quel luogo e la possibilità di coinvolgere delle associazioni che possano contribuire a gestire l’area".

In programma nuove aree cani

L'assessore Villa ha annunciato l'intenzione di realizzare nuove aree cani in altre zone della città. Una di queste dovrebbe trovare spazio in prossimità del parco del cimitero monumentale. "E' ancora presto per parlare delle tempistiche di realizzazione e identificare con precisione le ubicazioni - ha spiegato - La Giunta è al lavoro per dare riscontro alla domanda di un maggior numero di aree riservate ai nostri amici a quattro zampe e contemporaneamente garantire la tranquillità di chi solleva delle criticità". In Comune funziona anche lo sportello per il benessere animale.