Area feste, la scoperta del vicesindaco: "Il progetto non c'è"

Andrea Villa pronto a chiedere un incontro in Provincia: "Era uno dei progetti in programma, ma a questo punto è impossibile dare una tempistica".

Area feste a Desio, la scoperta del vicesindaco: "Il progetto non c'è". Lo ha segnalato Andrea Villa, assessore competente, rispondendo all’interrogazione fatta in Consiglio comunale dal leghista Massimo Bonacci. Per il momento c'è solo una piattaforma di cemento che andrà smantellata.

Area feste, "il progetto non c'è"

"Dal momento che c’è l’intenzione di questa Amministrazione di realizzare un’area feste in una zona periferica, come è evidenziato anche nel nostro programma elettorale, ideale per accogliere eventi e feste più popolari, e iniziative delle associazioni desiane - ha spiegato il vicesindaco - luogo naturale è l’area accanto al PalaDesio in via Agnesi, un punto facilmente raggiungibile". Un’area che era già stata individuata fin dagli anni duemila e che era anche nei programmi della precedente Amministrazione di Roberto Corti.

La ricostruzione di quanto è successo

Il vicesindaco evidenzia: "Dopo essere stati eletti, quando ci siamo insediati abbiamo scoperto che non c’è alcun progetto approvato. In questo momento non sono in grado di dare una tempistica". Poi ha ricostruito quanto è successo: "Nel protocollo d’intesa che risale al 2016 tra il Comune di Desio e la Provincia di Monza e Brianza per la realizzazione della palestra delle Farfalle, a fronte di un intervento di consumo di suolo per la palestra, era prevista la depermeabilizzazione e la rinaturalizzazione di uno spazio che era stato individuato dalla precedente Amministrazione proprio dove si trova la piattaforma di cemento che è stata destinata all’area feste. Secondo il protocollo, che è depositato agli atti del Comune, questo intervento avrebbe dovuto essere realizzato entro tre anni dalla sottoscrizione".

La piattaforma di cemento andrà smantellata

A questo punto, Villa ribadisce che "il progetto non c'è e non è possibile pensare di completare l’area feste in quel punto, se non prima di chiedere alla Provincia di ridiscutere e modificare quel protocollo d’intesa. L’unico ragionamento possibile per quell’area al momento, di conseguenza, è quello che riguarda la modalità e i costi di smantellamento". Intanto, la nuova Amministrazione ha chiesto un incontro alla Provincia per chiarire la questione.