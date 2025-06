Area giochi al laghetto intitolata a Luca Attanasio

Si concretizza la mozione promossa dalla consigliera Sabrina Costanzo di Giussano, approvata ad unanimità da tutti i consiglieri, per l'intitolazione della nuova area giochi al laghetto a Luca Attanasio. Giovedì 5 giugno, cerimonia di inaugurazione.

Il Comune ha voluto ricordare l'ambasciatore ucciso in Congo

Sarà intitolata a Luca Attanasio la nuova area giochi realizzata al laghetto. Il Comune ha voluto ricordare la figura dell’ambasciatore d’Italia nella Repubblica democratica del Congo, ucciso in un agguato nel febbraio 2021. Giovedì 5 giugno, alle 18, si terrà la cerimonia istituzionale alla presenza del sindaco Marco Citterio e delle autorità civili, militari e religiose del territorio. La famiglia di Luca Attanasio onorerà l’evento con la propria presenza, sottolineando così il legame profondo tra l’ambasciatore e la Brianza.

La mozione condivisa da tutti i consiglieri

L’intitolazione giunge a seguito di una mozione condivisa da tutte le forze politiche con prima firmataria la consigliera comunale Sabrina Costanzo ed approvata con voto unanime del Consiglio comunale.

«Ho fortemente voluto questa intitolazione e ho voluto che fosse nella nuova area giochi al laghetto, per dare anche un segno tangibile di speranza e futuro alle nuove generazioni»; ha commentato Costanzo.

Area giochi completamente riqualificata al laghetto

L’area giochi al laghetto è stata oggetto di completa riqualificazione, con nuovi spazi di divertimento, grazie a fondi regionali; ci sono più percorsi dinamici e sportivi, che favoriscono i giochi di gruppo e l’interazione fra differenti età. Il nuovo spazio verde non solo celebra la figura di Attanasio, ma rappresenta anche un luogo di incontro e riflessione per le future generazioni, ispirandole a perseguire ideali di solidarietà e giustizia.

Il sindaco

«La cerimonia di inaugurazione – ha spiegato il sindaco – vuole essere un momento di ricordo e di memoria con lo svelamento di una targa commemorativa che identificherà un riqualificato luogo di ritrovo, di socialità e di relazione destinato al divertimento dei bambini. L’intitolazione di uno spazio immerso nell’Oasi del Laghetto, nel contesto naturalistico del Parco Valle Lambro, rappresenta un tributo al suo impegno verso le istituzioni».

L'ambasciatore Attanasio era stato vittima di un attacco armato

Attanasio era cresciuto a Limbiate e dopo la laurea aveva intrapreso la carriera diplomatica, ricoprendo incarichi in Svizzera, Marocco e Nigeria. Nel 2017 divenne Ambasciatore Straordinario in Congo, dove si impegnò attivamente in progetti umanitari; il 22 febbraio 2021, durante un viaggio con un convoglio del Programma Alimentare Mondiale, fu vittima di un attacco armato, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all‘autista.