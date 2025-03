Area Golf terra di nessuno, ora le tre Amministrazioni s'interrogano sul futuro dell'impianto

Area Golf terra di nessuno. Uno scenario desolante quello che si sono ritrovati di fronte i tre sindaci del CTL3 (Carnate, Ronco e Bernareggio) durante l’ultimo sopralluogo, effettuato la scorsa settimana, all’interno del polmone verde. Che, da ormai sei anni, giace completamente inutilizzato in seguito alla fine dell’accordo con la società che gestiva l’attività del golf.

Da quel momento, eravamo nell’ottobre del 2019, quasi nessuno ha più avuto accesso all’area nonostante i numerosi bandi messi in piedi (e andati deserti) per provare a ridare vita all’impianto. Sporadicamente sono state organizzati degli eventi, ma nulla di più. E il complesso è finito inesorabilmente nel degrado. Nei mesi scorsi diverse (quasi 200) alberature erano anche state abbattute proprio a causa della mancanza di manutenzione; l’erba oggi è incolta e all’interno delle strutture (abbandonate) sono riscontrabili le inequivocabili tracce del passaggio di qualche sbandato alla ricerca di un riparo di fortuna. Senza contare il triste fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Tutte situazioni che da tempo spingono le Amministrazioni comunali alle dovute riflessioni. Cosa fare dell’area Golf?

Il "green" torna in vita?

Negli anni le ipotesi si sono sprecate. Ma alla fine quella che per prima era stata esclusa, ovvero il ripristino dell’attività sportiva, ora sembra essere anche la più plausibile. E riportare in vita il "green" potrebbe non essere più così un’utopia. Anche perché si vocifera che qualche società si sarebbe già fatta avanti manifestando il proprio interesse a prendere in mano l’area e gestirla con l’obiettivo di rimetterla in pista. Ripristinando un circolo golfistico che, viste le dimensioni più ridotte rispetto a un campo tradizionale, può essere alla portata (soprattutto economica) di tutti. Discorso simile anche per la club house, che potrebbe tornare ad aprire i battenti non solo per i soci del golf, bensì all’intero pubblico. Tutta teoria, al momento, anche se qualcosa si sta muovendo.