Area mercato: pronto il progetto di riqualificazione

Nuova area mercato a Giussano, grazie al progetto di riqualificazione legato al al bando regionale dedicato ai Distretti del Commercio.

Riqualificazione del piazzale Cattaneo

La Giunta comunale di Giussano ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’area di Piazzale Cattaneo.

Dopo il riconoscimento ottenuto dal Comune da Regione Lombardia nel 2025, inizia a prendere corpo il percorso di valorizzazione del Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Giussano e l’Amministrazione prosegue nelle azioni previste per sostenere il commercio di prossimità e migliorare gli spazi pubblici a servizio del territorio. L’intervento ha come obiettivo quello di incrementare sicurezza, funzionalità e comfort, valorizzando uno dei luoghi più frequentati della città. L’area mercato rappresenta infatti uno spazio cruciale per la vivacità della città: ogni settimana ospita il mercato cittadino e, nel corso dell’anno, accoglie fiere, eventi e manifestazioni.

Il progetto

Il progetto prevede un intervento complessivo di rifacimento delle superfici esterne e dei servizi presenti. In particolare saranno rifatte le pavimentazioni in asfalto e in autobloccanti, sistemati i cordoli, i pozzetti e le caditoie, oltre alla posa di un nuovo asfalto ad alta resistenza. Saranno inoltre sostituite e integrate le torrette elettriche utilizzate dagli operatori del mercato, così da garantire un servizio più efficiente e adeguato alle esigenze. L’intervento interesserà anche il fabbricato destinato ai servizi igienici, che sarà oggetto di un ‘importante riqualificazione con il rinnovo degli impianti, della copertura e delle facciate. Particolare attenzione sarà dedicata all’accessibilità, con l’adeguamento del bagno destinato alle persone con disabilità.

Bando regionale dedicato ai Distretti del Commercio

L’approvazione del progetto di fattibilità rappresenta il passaggio necessario per la candidatura dell’intervento al bando regionale dedicato ai Distretti del Commercio. In caso di finanziamento (per un massimo del 50% sulla spesa complessiva), il Comune potrà procedere con le successive fasi progettuali e con la realizzazione delle opere previste.