Arianna Biella, giovanissima consigliera della Lega di Desio, al Parlamento europeo. Un'esperienza che durerà fino a metà dicembre.

Esperienza al Parlamento europeo per Arianna Biella

La giovanissima consigliera comunale del gruppo della Lega di Desio, Arianna Biella, 21 anni, è a Bruxelles per un tirocinio al Parlamento europeo. Il suo impegno durerà fino a metà dicembre. "È la mia prima grande esperienza fuori da casa e sono molto contenta - ha raccontato - Per me è stata un’occasione inaspettata, pensavo che avrei potuto farla solo dopo la laurea, ma mi è stata proposta ora. Non sapevo se mi sarebbe ricapitata un’altra occasione del genere e allora ho deciso di accettare". Biella sta studiando alla triennale della facoltà di Scienze politiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

"Un confronto che arricchisce"

Inizialmente ha avuto un po’ di timore, ma poi ha deciso di provarci: "Avevo paura di non riuscire a esprimermi bene con chi vive a Bruxelles perché non conosco il fiammingo e molti non parlano inglese. Però per ora il bilancio è molto positivo". La desiana sta lavorando nel team di comunicazione del gruppo Identità e Democrazia. "L’ambiente mi ha colpita molto: è maestoso, sembra di essere in un altro mondo, ed è tutto all’avanguardia. Parlo tantissimo di politica con persone c molto preparate e il confronto mi arricchisce molto". La 21enne ha un nutrito seguito sui social, su Instagram conta più di 52mila followers e su TikTok oltre 410mila. «Vorrei che le persone fossero pienamente informate prima di fare delle scelte politiche, spero di ispirare anche io chi mi segue con alcuni contenuti e con questa mia presenza a Bruxelles". Intanto, assicura che continuerà a seguire i Consigli comunali e l’attività istituzionale desiana da remoto.