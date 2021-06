Arriva da Nibionno il nuovo sacerdote per Cesano Maderno

Arriva da Nibionno, alle porte della provincia lecchese, il nuovo sacerdore per la Comunità pastorale Santissima Trinità di Cesano Maderno. E' don Angelo Papia.

L'annuncio è arrivato poco fa dalla pagina social della Comunità Santissima Trinità, tramite uno scatto che immortala il parroco don Fabio Viscardi e due rappresentanti dei giovani delle parrocchie di Binzago, Sacra Famiglia e Sant'Eurosia, sul sagrato del Duomo di Milano insieme al neo sacerdote, che sarà il nuovo responsabile della pastorale giovanile.

Don Angelo, 31 anni, è uno dei dieci preti novelli ordinati sabato 12 giugno in Duomo dall’Arcivescovo Mario Delpini. Oggi, giovedì 24 giugno, dopo la celebrazione comunitaria dell’Ora media, ha ricevuto la sua prima destinazione come sacerdote. Queste le sue parole, raccolte dalla Rete, l'informatore della Comunità:

"Ho 31 anni e vengo da Nibionno, un ridente paesello della Brianza lecchese. Sono laureato in Comunicazione e Spettacolo e prima di entrare in seminario ho lavorato come giocoliere e artista di strada. In realtà non ho mai frequentato molto la parrocchia, ma il Signore (che di cose belle se ne intende!) mi è venuto incontro proprio attraverso la mia passione per il circo. E dopo qualche anno di esperienze educative in oratorio e in Azione Cattolica, ho deciso di entrare in seminario, avendo capito che soltanto con Lui avrei potuto fare della mia vita uno spettacolo davvero entusiasmante!".