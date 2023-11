Arriva il Natale a Cesano Maderno: presentato il programma delle iniziative

Presentato questa mattina, in Municipio a Cesano Maderno, dal sindaco Gianpiero Bocca, il programma delle iniziative natalizie promosse dall'Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni cittadine.

Note di Natale è il titolo del ricchissimo calendario che racchiude concerti, mostre, mercatini, il Villaggio di Natale, gli alberi decorati, i presepi artistici e tante altre occasioni di svago e culturali. Ci sarà un pensiero particolare ai più piccoli per rendere l’atmosfera del loro Natale sempre più magica e ricca di giochi, sorprese, rappresentazioni e attività da condividere con le famiglie.

Entusiasta il sindaco Gianpiero Bocca:

"Anche quest'anno l'impegno profuso dal Comune e dalle associazioni ci permette di offrire un programma sostanzioso rivolto a tutti i tipi di pubblico. La poliedricità degli eventi in calendario, dal forte carattere culturale e sociale, coinvolgerà la nostra comunità rendendola protagonista di questi giorni di festa. Si alterneranno momenti di tradizione e novità come le casette allestite in piazza Esedra e affidate ai commercianti, momenti ricreativi e aggregativi non solo in centro ma anche in tutti i quartieri cittadini. Ringrazio in particolare tutte le associazioni per la sensibilità e la capacità organizzativa e le assessore Martina Morazzi, Donatella Migliorino, Cinzia Battaglia e Rosanna Arnaboldi per essere riuscite a costruire la giusta sintesi e creare un'offerta divertente, variegata e coinvolgente".