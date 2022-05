Arriva il punto di raccolta dell'olio alimentare a Veduggio con Colzano

Novità

Troverà posto nel parcheggio della scuola primaria di via Libertà

Arriva il punto di raccolta dell'olio alimentare esausto a Veduggio con Colzano. Troverà posto nel parcheggio della scuola primaria di via Libertà.

Un progetto di Gelsia Ambiente

Il dispositivo sarà attivato da Gelsia Ambiente e potrà essere utilizzato per la raccolta dell'olio usato in cucina per la preparazione e conservazione del cibo.

"E' noto che la potenziale produzione di olio vegetale per abitante sfiora i 4 litri all'anno e che, al momento, la raccolta è molto inferiore, addirittura non supera in alcuni casi nemmeno i 0,25 litri annui - spiegano dal Comune - L’olio vegetale che non viene recuperato è normalmente sversato in fognatura con i problemi strutturali del caso e, soprattutto, ambientali legati alla viscosità dell’olio che è difficilmente intercettato dagli impianti di depurazione. L'olio, in natura, risulta un inquinante pericoloso, data la sua natura viscosa che tende a creare una pellicola superficiale sull’acqua che non permette lo scambio di ossigeno"

Ecco come fare

Per raccogliere l'olio sarà sufficiente lasciarlo raffreddare, versarlo in una bottiglia di plastica vuota (non di vetro), chiudere la bottiglia e inserirla nel contenitore preposto.

"Si invita la cittadinanza ad un piccolo gesto per dare una mano concreta all'ambiente", concludono dal Comune di Veduggio con Colzano.