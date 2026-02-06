Arriva la Festa del Gatto: mandateci le foto che pubblicheremo sul giornale

In occasione della Giornata nazionale dedicata ai gatti che si festeggerà martedì 17 febbraio, i nostri settimanali vogliono onorare gli affettuosi animali da compagnia e i loro proprietari.

Grigi, tigrati, coccolosi, riservati, con pedigree o senza blasone, i gatti sono grandi compagni degli esseri umani praticamente tanto quanto i cani. E proprio in occasione del 17 febbraio, il Giornale di Vimercate, il Giornale di Carate, il Giornale di Desio, il Giornale di Seregno e il Giornale di Monza omaggeranno i vostri mici pubblicando le loro foto. Da soli o in compagnia dei loro padron. Tutti coloro che vogliono partecipare a questa piacevole e simpatica iniziativa possono inviarci la foto ai seguenti indirizzi:

Giornale di Vimercate: redazione@giornaledivimercate.it oppure via whatsapp al numero 3456126540 entro venerdì 13 febbraio

Giornale di Carate: redazione@giornaledicarate.it entro domenica 15 febbraio alle 12 oppure via whatsapp al numero3505190287 entro domenica 15 alle 12

Giornale di Desio: redazione@giornaledidesio.it oppure via whatsapp al numero 3505190287 entro domenica 15 alle 12

Giornale di Seregno: redazione@giornalediseregno.it oppure via whatsapp al numero 3505190287 entro domenica 15 alle 12

Giornale di Monza: redazionegiornaledimonza@gmail.com entro venerdì 13 alle 9

Ricordate anche di indicare il nome del gatto, il Comune di residenza e, se lo desiderate, il nome della famiglia. Sul numero in edicola da martedì 17 febbraio verranno pubblicate tutte le foto che ci avete inviato. Se amate dunque il vostro micio, affrettatevi a rendergli omaggio regalandogli una sorpresa davvero speciale.

Una festa indetta dal 2002

Indetta nel 2002 dall’International Fund for Animal Welfare (Ifaw), la Giornata per molti Paesi cade l’8 agosto, ma la scelta del 17 febbraio per la festa italiana è stata il risultato di un sondaggio lanciato su una rivista specializzata: febbraio è stato preferito perché è il mese del segno zodiacale dell’Acquario, considerato il segno degli spiriti liberi, proprio come i gatti. E il giorno 17 invece è stato indicato per sfatare tutti i miti che hanno accompagnato la storia di questo felino.

Tanti benefici

I cinque benefici per cui fa bene averne uno in casa:

Con i gatti si dorme meglio

Infatti chi possiede un gatto sa quanto sia comune vedere il proprio animale domestico acciambellato ai propri piedi quando si è a letto. I mici mostrano il proprio affetto anche così, dormendo molto e facendolo di fianco ai rispettivi padroni, una pratica che aiuta molto anche le persone.

Un gatto capisce le emozioni umane

L’indipendenza spesso mostrata dai gatti non va confusa con menefreghismo. Un gatto non è quindi solo per chi cerca compagnia, ma anche per coloro che desiderano essere compresi.

Diminuisce lo stess

Questi incredibili amici pelosi sono in grado di ridurre il nostro stress. Come? Semplicemente accarezzarli stimola la produzione di ossitocina, ormone del benessere. Inoltre le vibrazioni prodotte dalle fusa garantiscono calma e serenità e riducono ansia e stress.

Combatte la solitudine

Ovviamente è insieme al cane il principale animale da compagnia. Nonostante il suo carattere un po’ schivo e indipendente il gatto è una presenza costante nell’ambiente domestico e quindi un valido aiuto contro la solitudine.

Aiuta ad essere socievole

Gli amanti dei gatti inoltre, secondo gli esperti, sarebbero particolarmente estroversi, amichevoli e aperti all’idea di fare nuove esperienze, oltre che persone con una spiccata sensibilità sociale.