Arriva Paolo Cognetti, tutto esaurito a Vimercate

Una sala gremita, un’ora intensa per un viaggio ideale nei luoghi e nelle suggestioni di uno degli scrittori italiani più apprezzati. Erano tantissime le persone che nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 febbraio, hanno riempito la libreria "Il Gabbiano", a Vimercate.

Paolo Cognetti a "Il Gabbiano"

Ospite d’onore, Paolo Cognetti, 46 anni, milanese... di montagna, divenuto celebre grazie al romanzo "Le otto montagne", che gli è valso nel 2017 il "Premio Strega", altri riconoscimenti e anche una trasposizione cinematografica.

L’autore è sbarcato a Vimercate per presentare il suo nuovo libro, "Giù nella valle". "Un ritorno al genere del racconto", ha ricordato Giorgio Vicenzi, che lo ha intervistato.

Dalle cime al fondovalle

Una nuova "fatica" che, a detta di Cognetti, chiude il ciclo (per ora) dei romanzi e dei racconti dedicati e ambientati in montagna. E non a caso per farlo non ha scelto le alte cime innevate della Val D’Aosta, dove vive.

"Ma il più ruvido fondovalle - ha raccontato Cognetti - Che un po’ richiama anche l’America più profonda, rovinata, sporca e cattiva". Dove la rabbia, l’alcol, il non detto la fanno da padroni.

Un omaggio ai grandi scrittori americani, che hanno celebrato questo "mondo di mezzo"; sullo sfondo l’accompagnamento delle canzoni di Bruce Springsteen e in particolare di "Nebraska", il suo album più cupo.

La natura protagonista

Una vicenda in cui i protagonisti sono due fratelli che tornano nei luoghi d’origine dopo la morte del padre, ma dove in realtà ancora una volta al centro c’è la natura: gli alberi, gli animali.

Un libro in cui vengono raccontati soprattutto i fallimenti, "molto più interessanti dei successi", ha spiegato l’autore.

La difesa della montagna

L’incontro è stata anche l’occasione per Cognetti di raccontare di sé, dell’amore per la montagna, fonte di ispirazione grazie ai luoghi ("se non avessi fatto lo scrittore avrei fatto il rifugista, mio grande sogno", ha detto), ma anche ai personaggi che tornano puntualmente nei suoi romanzi. E poi l’impegno ecologico per quella montagna che in parte non c’è più, sacrificata al turismo "usa e getta", l’amore per le piante ("con cui parlo regolarmente"), trasmesso dai genitori presenti in sala, e il rapporto quasi fisico con il legno.

Bagno di folla

Un’ora intensa a cui è seguito poi il tradizionale firma copie. Un altro "colpo" che si aggiunge al sempre più lungo elenco di autori di altissimo livello ospitati dalla libreria di Vimercate.