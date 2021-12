Arriva pure il plauso «presidenziale» per il presepe di «Peder»

Martedì scorso Villa - "Peder" per tanti amici besanesi, quasi 83 primavere sulle spalle e un riconosciuto talento artistico - ha completato la sua Natività, allestita nei campi lungo la provinciale, all'altezza della frazione di Villa Raverio. Ci sono oltre cento figure in ferro, una stella cometa che pesa 200 chili, la capanna... Tutti elementi uniti da un unico messaggio anzi, come dice Pietro, da un grido: Europa radici cristiane, per "tenere alto il senso del Natale oltre l'estetica, l'arte e l'abilità realizzativa e la mentalità consumistica che sta soppiantando l'anima".

L'opera di Pietro Villa si è meritata anche i complimenti del presidente di Regione Lombardia che sulla sua pagina Facebook gli ha dedicato parole di stima, corredate dalle immagini della Natività besanese.

Il Grande Presepe alle porte di Villa Raverio - Besana Brianza, interamente realizzato da Pietro Villa, artigiano in pensione che a quasi 83 anni fa del suo mestiere un’arte e un dono per tutta la cittadinanza - ha scritto Attilio Fontana - Pietro realizza presepi all’aperto da tanti anni ed in paese è molto conosciuto, le figure sono alte 1 metro, realizzate in ferro, installate e curate con grande impegno. Credo sia davvero un bel gesto per la comunità, che non va dato per scontato anche se si ripete negli anni e che aiuta tutti ad una riflessione sul Santo Natale. Grazie Pietro e Auguri!