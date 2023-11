Arrivano a Cesano Maderno i ragazzi di Teatro 4.0

Al debutto a Cesano Maderno l'associazione Teatro 4.0, dopo tre esibizioni in altri Comuni brianzoli.

"Siamo molto felici di essere finalmente in grado di mostrare questo spettacolo nella nostra città. Dopo aver già debuttato in altri Comuni è bellissimo essere qui", ha affermato Alessandro Biuso , regista del musical "I ragazzi con la brillantina", un rifacimento del celebre Grease messo in scena dell’associazione Teatro 4.0, che tornerà a teatro all’inizio di dicembre con la sua quarta replica.

La compagnia teatrale, nata nel 2022 da un’idea di Biuso, è composta da giovanissimi attori, tra gli 11 e 14 anni, che dopo essersi esibiti a Cusano Milanino, Bovisio Masciago e Palazzolo Milanese, il 1 dicembre 2023 calcheranno il palco del teatro Don Virginio Pedretti di Molinello. La giovane compagnia teatrale ha da subito iniziato a collaborare con la scuola di danza New Patti Dance:

"Ho deciso fin da subito di dare agli attori un copione per adulti, nonostante la loro giovane età, perché volevo puntare in alto, verso qualcosa di diverso – ha raccontato Biuso – Per me è stata una scommessa, ma alla fine sono stati bravissimi. Il pubblico era entusiasta, non si aspettava nulla del genere, e sia io che i genitori siamo felicissimi del risultato".