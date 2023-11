Arrivano ad Arcore i nuovi dissuasori "smile" per garantire sicurezza

Ad Arcore si torna a parlare di sicurezza stradale, un tema che sta molto a cuore all'Amministrazione comunale guidata da Maurizio Bono.

Stamattina, lunedì 27 novembre 2023, sono stati installati due dissuasori "smile": uno in viale Brianza, al confine con Camparada, in direzione Arcore e l'altro all'altezza della nuova rotatoria realizzata su viale Monte Rosa, nelle vicinanze di "Agrate Carni" e supermercato "Md", in direzione Vimercate.

I nuovi dissuasori

Questi due nuovi dissuasori fungeranno da deterrente in modo che le numerose auto che transitano lungo quella strada mantengano una velocità adeguata (sulle due direttrici la velocità massima è di 50 km/h), evitando così incidenti.