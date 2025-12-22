Arrivano fondi per il prolungamento di via Pio X

“Un’opera attesa da tempo su cui sta lavorando la giunta di Mauro Capitanio e che va nella direzione di una mobilità più ordinata”. Queste le parole del capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Corbetta, in merito allo stanziamento di 100mila euro da parte della Regione per il prolungamento stradale di via Pio X a Concorezzo.

“Migliorare la viabilità e la sicurezza stradale significa dare risposte alle esigenze dei territori. Con un emendamento della Lega al bilancio regionale 2026-2028 abbiamo stanziato 100.000 euro per il cofinanziamento del prolungamento stradale di via Pio X nel Comune di Concorezzo” – afferma Alessandro Corbetta.

“Si tratta di un intervento infrastrutturale importante per Concorezzo – prosegue Corbetta – che consentirà di migliorare la circolazione, alleggerire il traffico e aumentare la sicurezza per residenti e imprese. Un’opera attesa da tempo su cui sta lavorando la giunta Capitanio e che va nella direzione di una mobilità più ordinata, funzionale e al servizio della comunità concorezzese”.

“Da tempo – conclude Corbetta – Regione Lombardia dimostra attenzione concreta ai bisogni dei Comuni e alla qualità delle infrastrutture locali, sostenendo progetti utili e immediatamente cantierabili”.