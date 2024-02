Arte, musica, corso di difesa e il Premio Meda Donna

Arte e musica, ma anche un corso di difesa e l’ormai tradizionale Premio Meda Donna. Tante le iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale di Meda in collaborazione con le associazioni del territorio in occasione della Giornata internazionale della donna che si celebra l’8 marzo.

"E lucevan le stelle" in occasione della Giornata della donna

Dal 3 al 10 si svolgerà la rassegna «E lucevan le stelle» organizzata da Pro loco Pro Meda, Amici dell’arte e Unitre insieme ad altre realtà medesi per celebrare le donne nella musica, da muse ispiratrici a protagoniste dell’espressione musicale, in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini. Domenica 3 alle 11 in sala civica Radio verrà inaugurata una mostra d’arte, presentata da Elena Nobili, con la partecipazione delle musiciste della banda Santa Cecilia. Alle 17 la compagnia Teatro vivo - Gli Antistress e Tiziana Soressi proporranno il recital «E lucevan le stelle», a cura di Maria Altomare Sardella, con la regia di Patrizia Del Fabbro.

Musica protagonista

Si prosegue giovedì 7 alle 21 con lo spettacolo «La musica è donna dalla A alla Z» della «Non solo swing band» e sabato 9 alle 21.15 con l’esibizione della Santa Cecilia Big Band. Infine, domenica 10 marzo alle 17.15, Franco Colombo proietterà filmati sulla «Tosca» di Puccini.

"Donne in vetrina"

Gli eventi non finiscono qui: l’8 marzo nei negozi di piazza Cavour e dintorni verrà riproposta «Donne in vetrina», l’iniziativa promossa da Circolo XX Settembre, Pro Loco Pro Meda e Amici dell’arte per mettere in mostra i talenti delle artiste. Quest’anno le vetrine ospiteranno le opere di Lilly Cattaneo, presidente degli Amici dell’arte.

Corso di difesa

A partire da sabato 9 marzo l’assessorato alle Politiche femminili e quello allo Sport del Comune, in collaborazione con l’asd Wa Yu Kai 47, proporranno sei incontri gratuiti di autodifesa per le donne, ogni sabato al Palazzetto dello sport in via Cialdini (iscrizioni entro il 4 marzo: sport@comune.meda.mb.it).

Premio Meda Donna e cena in rosa

Imperdibile, sempre sabato 9, alle 17.30 in sala consiliare, il tradizionale Premio Meda Donna che il Comune conferisce alle medesi «straordinarie nella loro quotidianità». E alle 19.30 i festeggiamenti continuano con la cena in rosa, organizzata dall'assessore ai Servizi alla persona e alle Politiche femminili Mara Pellegatta in collaborazione con la Comunità pastorale Santo Crocifisso. L'appuntamento è all'oratorio Santo Crocifisso e i partecipanti sono invitati a indossare un particolare rosa. La cena è aperta a tutti, donne e uomini. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi sociali del Comune entro il 6 marzo (0362 396524/526/521) da lunedì a venerdì.