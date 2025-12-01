Prestigioso riconoscimento per l’azienda di Desio Arti Grafiche Turati che ha vinto il premio Oro della Stampa nella categoria Innovation in Printing. Il premio, lo ricordiamo, è dedicato alle eccellenze italiane dell’industria grafica, del converting e della cartotecnica ed è giunto alla 34esima edizione.

La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì scorso presso il Museo Alfa Romeo di Arese.

Arti Grafiche Turati vince l’Oro della Stampa

Arti Grafiche Turati vince il premio Oro Innovation in Printing – si legge nella motivazione – “per avere dimostrato nel tempo una capacità di innovare processi e modelli di business introducendo sempre nuovi prodotti di stampa in linea con le esigenze del mercato. L’azienda ha progressivamente rinnovato il parco macchine affiancando offset, digitale e nobilitazione digitale, diventando una realtà completa attiva in più settori: cosmetica, farmaceutico, lusso, mobile, finanza, industria e GDO. Con il piano “Grace, think big, print green” promuove la sostenibilità tramite energia solare, carta FSC e riciclo totale degli scarti”.

A ritirare il premio erano presenti Roberto Nazzari Amministratore Delegato, Enrico Nazzari Presidente, Alessandro Vurro Amministratore Delegato e una rappresentanza del team operativo dell’azienda.

“Abbiamo vinto il premio “Innovation in Printing” agli Ori della Stampa 2025 – ha scritto lo staff di Arti Grafiche Turati sul proprio profilo Facebook. Siamo davvero entusiasti di aver vinto questo riconoscimento, che premia il nostro impegno e la passione con cui affrontiamo ogni progetto! Siamo un’azienda che ha radici nei primi anni del 900 e che l’anno prossimo compirà 40 anni, é molto gratificante vincere un premio per l’innovazione. Un grazie di cuore va al nostro straordinario team, ai partner, e ai clienti che ogni giorno ci spronano a crescere e a guardare sempre un po’ più avanti. E non per ultimi, ringraziamo la giuria per averci scelti e a Stratego Group e l’Unione Industriale Grafici e Cartotecnici di Milano per l’organizzazione di questo bellissimo evento”.

Premi in 15 categorie

Durante la serata sono stati assegnati i riconoscimenti in quindici categorie. Imprenditrici, imprenditori, manager e rappresentanti delle aziende premiate sono saliti sul palco per ritirare il trofeo, simbolo del talento, della passione e della dedizione che caratterizzano il mondo della stampa e del converting italiano. La cerimonia di premiazione è stata condotta da Irene Elisei, giornalista di Sky TG24 che ha guidato il pubblico, oltre 400 invitati, in un percorso narrativo fatto di innovazione, creatività e storie di successo.

Tutte le candidature pervenute sono state sottoposte al vaglio di una Giuria composta da un panel di esperti del settore della stampa provenienti dal mondo dei media, della formazione, delle istituzioni di settore, dei buyer della comunicazione. La Giuria ha valutato l’eterogeneità delle realtà imprenditoriali italiane del mercato del printing e converting, grandi, medie e piccole, considerando una serie di criteri come il profilo etico, gli investimenti tecnologici e strutturali, l’internazionalizzazione dell’offerta, la visibilità sul mercato, le iniziative non solo di sostenibilità ambientale ma anche quella economica e di governance.

“Vedere come la partecipazione si ampli di anno in anno è per noi motivo di orgoglio. Significa che il Premio è percepito come un momento capace di valorizzare l’impegno delle imprese a investire in qualità, in efficienza, in persone, in nuove competenze. Ogni azienda che partecipa al premio dimostra di credere nel valore dell’investimento e dell’innovazione.” conclude così Lara Botta, Presidente Unione Industriali Grafici Milano.

I vincitori

Premi Speciali

Oro Innovation in Printing vinto da Arti Grafiche Turati

Premio sponsorizzato da HP e consegnato da Alessandro Bestetti, HP Industrial Regional Business Manager.

Oro Process Innovator vinto da IGB – Innovative Graphic Boxes

Premio sponsorizzato da SisTrade e consegnato da Natasha Santos Business Developer, SisTrade.

Oro Cent’Anni di Stampa vinto da Sacchettificio Nazionale G. Corazza

Premio sponsorizzato da TAGA Italia e consegnato da Alessandro Mambretti, Presidente TAGA Italia.

Premio Speciale Sostenibilità – Oro ESG Performance vinto da Corapack

Promosso da Federazione Carta e Grafica consegnato da Carlo Emanuele Bona, Past President

Federazione Carta e Grafica.

Oro Industria Grafica dell’anno vinto da Fag Artigrafiche

Premio sponsorizzato da Printgraph – Landa e consegnato da Roberto Levi Acobas, CEO, Printgraph.

Oro Imprenditrice dell’anno vinto da Nicole Tassotti, Amministratrice Delegata di Grafiche Tassotti

Premio sponsorizzato da Heidelberg e consegnato da Marco Marangoni, Territory Head – Amministratore

Delegato, Heidelberg.

Oro Cartotecnica vinto da Lucaprint

Premio sponsorizzato da BOBST e consegnato da Maurizio Meraviglia, Area Sales Manager, BOBST Italia.

Oro Printer on Corrugated vinto da Ondulor

Premio sponsorizzato da LaserClean e consegnato da Martin De Wit, Titolare, LaserClean.

Oro Converter vinto da Sacchital

Premio sponsorizzato da Simec Group e consegnato da Nicolò Della Torre, Sales Manager, Simec Group.

Oro Label Printer vinto da Tikedo

Premio sponsorizzato da Gallus e consegnato da Thomas Schweitzer, Global Head of Sales, Gallus Group,

Oro Digital Printer vinto da Athena

Premio sponsorizzato da Canon e consegnato da Federico Martella, Production Direct Sales Director, Canon.

Oro Publishing Printer vinto da Rubbettino Print

Premio sponsorizzato da Manroland e consegnato da Alessio Ruzza, Managing Director, Manroland Italia

Oro Commercial Printer vinto da 4Graph

Premio sponsorizzato da Il Poligrafico e consegnato da Alexia Rizzi, Editor in Chief, Il Poligrafico.

Oro Nobilitazioni e Supporti Speciali vinto da Plastigraf Trevigiana

Premio sponsorizzato da myCordenons e consegnato da Roberto Lacaria, Responsabile Vendite Italia.

Oro Wide & Industrial Printer vinto da DB Ingegneria dell’Immagine

Premio sponsorizzato da Print4All e consegnato da Paola Sarco, Head of Building and Industrial Exhibitions, Fiera Milano.